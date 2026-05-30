Im Juni findet die Ess-Klasse im Restaurant Jacob statt: Hier gibt es hier fünf Gänge mit Weinbegleitung zum Preis von 79 Euro.

Lädt im Juni zur "Ess-Klasse" ins Jacob ein: Gastgeber Tim Haake in seinem stylishen Lokal am Lenbachplatz.

Wer ist nun eigentlich dieser Jacob? Geschmack hat er offensichtlich, denn er sieht herausragend aus, stilvoll hergerichtet, mit Mut zur Farbe, Sinn für Kunst und einem Auge für gutes Design. Mitten in München empfängt er seine Gäste, serviert ihnen Spezialitäten aus dem Mittelmeerraum, denn von dort stammt er. Jacob ist in der Region ein häufiger Name.

Jacob ist in die Alte Börse gezogen, direkt am Lenbachplatz residiert er. Die Gebrüder Moritz und Tim Haake – Moritz betreibt auch die Burger & Lobster Bank – haben ihn dort etabliert, vier Jahre ist das Restaurant nun alt. Damals haben sie ordentlich umgebaut, den Eingang versetzt, mehr Gastraum geschaffen.

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Kunst, Design und gute Laune

Der Münchner Künstler Moritz Michels hat Wände und eine Säule gestaltet, für das moderne Design mit Anlehnung an die 60er und 70er Jahre, weichen Sitznischen, kräftigen Farben und formschönen Möbeln ist Innenarchitekt Christian Heidinger verantwortlich. Vor der Hahnentrittwand im Toilettenvorraum fotografieren sich die Gäste gern für Instagram.

Gehobene Mittelmeerraumküche kommt also auf die Teller, was vieles heißen kann und damit freudig Spielraum lässt. Dazu kommen Events wie der Montag im Sinne von "Scampi und Schampi", wo es ebenjene als All-you-can-eat-Kombipakete gibt, und zum Wochenende hin wird das Lokal zur Nacht hin noch lebendiger, wenn DJs auflegen.

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Die Küche verantwortet von Beginn an Sean Glenson, der sich des Mottos Mittelmeer spielerisch annimmt und es handwerklich perfekt umsetzt. Alles ist hausgemacht, die Produkte von Premiumqualität.

Wie das aussieht, können die Leser der Abendzeitung im Juni zum Vorzugspreis feststellen: Dann ist die Ess-Klasse, die Gourmet-Aktion der AZ mit Rindchens Weinkontor, zu Gast im Jacob.

Als Gastgeber der Ess-Klasse hat das Team des Restaurants ein Menü zusammengestellt, das einen guten Eindruck von dem Stil der Küche vermittelt. Die fünf Gänge werden begleitet von passenden Weinen von Rindchens Weinkontor, dazu gibt es einen Aperitif – das Komplettpaket ist zum Preis von 79 Euro pro Person erhältlich. Direkt am Montag startet die vierwöchige Ess-Klasse. Wir wünschen einen guten Appetit!

Erster Gang: Münchner Burrata & Spargel – Basilikumpesto & alter Balsamico / Pecorino Romano & warmes Foccacia © Daniel von Loeper

Erster Gang: Münchner Burrata & Spargel – Basilikumpesto & alter Balsamico / Pecorino Romano & warmes Foccacia

Münchner Burrata, die gibt es wirklich – aus bayerischer Milch produziert in einer kleinen Manufaktur in der Kapuzinerstraße. Und sie ist herrlich cremig, womit sie eine schöne Ergänzung zum grünen Spargel ist, der noch Biss mitbringt. Etwas Pecorino darübergehobelt, hausgemachtes Pesto und zehn Jahre alter Balsamico – herrlich! Dazu ein Bissen Foccacia und der Gast wähnt sich, bayerische Milch hin oder her, in einer Kopfsteinpflastergasse in Neapel oder Bari.

Der Wein macht ebenfalls eine bella figura als Begleitung, der Custoza von der Cantina di Castelnuovo aus dem Veneto, Jahrgang 2024, grüßt mit zarten Aromen von Haselnuss, nimmt das Gericht sanft und säurearm an die Hand.

Zweiter Gang: Jacobs Trüffelpasta – schwarzer Trüffel & Trüffelschaum, Parmesancrumble © Daniel von Loeper

Zweiter Gang: Jacobs Trüffelpasta – schwarzer Trüffel & Trüffelschaum, Parmesancrumble

Die Mittelmeerküche bewegt sich weiter Richtung Italien, setzt ein Ausrufezeichen in Richtung gehobener Genuss: Die Pasta ist dafür gemacht, möglichst viel des Schaums in ihren Rillen zu tragen, der Parmesancrumble sorgt für einen Konsistenzwechsel im cremigen Wohlfühlgericht. Darüber fein geschnittener Schnittlauch für eine besondere Note. Im Glas dazu der Grande Réserve Blanc vom Chais de Blanville, Jahrgang 2024, ein Cuvée aus Chardonnay und Roussanne mit Birne, Butter und Karamell in der Nase, im Barrique ausgebaut.

Dritter Gang: Dorade Royal vom Grill – Wilder Brokkoli / Erbsenpüree / Brodetto-Sauce © Daniel von Loeper

Dritter Gang: Dorade Royal vom Grill – Wilder Brokkoli / Erbsenpüree / Brodetto-Sauce

Eine istrische Dorade aus nachhaltiger Zucht auf einem Püree aus frischen Erbsen, dazu wilder Brokkoli und als Geschmacks-Booster die Brodetto-Sauce auf Basis eines italienischen Tomaten-Fisch-Eintopfs. Ein herrlicher Gang für Fischliebhaber, der direkt ans Meer katapultiert. Der Roero Arneis von der Cantine Sansilvestro aus dem Piemont, Jahrgang 2025, harmoniert mit lebendiger Struktur und zartem Schmelz.

Vierter Gang: Zweierlei vom Prime Beef – Tagliata & Short Rib – Rosmarinkartoffeln & Balsamico-Jus © Daniel von Loeper

Vierter Gang: Zweierlei vom Prime Beef – Tagliata & Short Rib – Rosmarinkartoffeln & Balsamico-Jus

Nach dem Fisch kommen die Fleischliebhaber auf ihre Kosten: 24 Stunden lang werden die Short Ribs sous vide gegart, glasiert sind sie mit einer natürlich hausgemachten Sauce. Das Roastbeef ist kurz angebraten. Die Rosmarinkartoffeln herrlich weich und für sich allein schon ein Genuss. Der "Grap G" Carignan Vieilles Vignes, Jahrgang 2024, bringt Noten von Thymian, Wacholder und viel Brombeere mit.

Fünfter Gang: Jacobs Tiramisu & Pistazien-Canollo © Daniel von Loeper

Fünfter Gang: Jacobs Tiramisu & Pistazien-Canollo

Gegen ein Tiramisu, und noch dazu gegen ein so wunderschön sommerlich-bunt präsentiertes Tiramisu, ist nun wirklich nichts einzuwenden. Das Pistazien-Canollo ist das i-Tüpfelchen darauf und der perfekte Abschluss zum italienisch angehauchten Menü. Der Gewürztraminer "Aus einem Guss" vom Weingut Kesselring aus der Pfalz, Jahrgang 2024, hallt, genau wie das Menü, lange nach.

Ess-Klasse im : Lenbachplatz 2A, von 1. bis 27. Juni

Reservierungen nur telefonisch mit dem Stichwort "Ess-Klasse" bis 17 Uhr unter 01522 33 44 420.