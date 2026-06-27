Ess-Klasse im Juli: Weinhaus Neuner

Im Juli ist die Ess-Klasse zu Gast im Weinhaus Neuner in der Altstadt: Hier gibt es fünf Gänge mit Aperitif und Wein für 79 Euro.

Zehn Jahre ist es diesen Sommer her, dass Fabrice Kieffer mit seinen Partnern die Aufgabe übernahm, das renommierte Weinhaus Neuner sanft in die Moderne zu führen. Ein Jahrhunderte altes Haus in der Herzogspitalstraße mit preisgekrönter Fassade, ein Stück Münchner Stadtgeschichte, in Familienbesitz seit 1852.

Behutsam hatten sie renoviert, die alten Schnitzereien aus den Holzvertäfelungen wieder herausarbeiten lassen, eine Schwemme eingerichtet und dort Parkett verlegt, weiß getüncht; stilvoll das Haus für seine nächste Epoche vorbereitet. Und nun sind es schon beinahe zehn Jahre, in denen sich das Weinhaus Neuner, benannt nach seiner Besitzerfamilie, unter neuen Führung einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat.

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Es ist eines der stilvollsten, gediegensten Restaurants, um gehobene, gutbürgerliche Küche mit ausgewählten Weinen zu genießen. Mit einem professionellen, freundlichen Service, der den Abend in Erinnerung bleiben lässt. Hier gehört es noch zum Stil des Hauses, dass sich Zeit für den Gast genommen wird. Zu den Klassikern auf der Speisekarte gehört das Schnitzel wie auch das getrüffelte Hühnerfrikassee, das mit einer Haube aus Blätterteig serviert wird.

Ein Sommer-Highlight für Genießer

Auch im Sommer ist das Weinhaus Neuner eine gute Anlaufstelle, sogar bei hochsommerlichen Temperaturen: Je nach Vorliebe nehmen die Gäste dann im klimatisierten Gastraum Platz, oder sie sitzen draußen auf der hübsch gestalteten Terrasse vor dem schönen Altbau, die mit Schirmen und Pflanzen zu einer kleinen Altstadt-Oase geworden ist.

Am Herd steht Benjamin Kunz, der zuvor im Les Deux kochte, und der sich im Juli etwas ganz Besonderes für die Leser der Abendzeitung ausgedacht hat. Dann ist hier nämlich die Ess-Klasse zu Gast, die Gourmet-Aktion der Abendzeitung gemeinsam mit Rindchens Weinkontor. Vier Wochen lang wird ein Fünf-Gänge-Menü mit Aperitif und begleitenden Weinen serviert, zum Paketpreis von nur 79 Euro pro Person. Die Speisen repräsentieren hierbei den Stil des Hauses: Klassisch, aber raffiniert.

Aperitif:

Rindchens Sekt extra trocken, die Hausmarke unseres Ess-Klasse-Partners, wird produziert von Schloss Wachenheim, einem der Top Schaumweinhersteller in Deutschland. Frisch und elegant perlig stimmt er auf das Menü ein.

Gebeizter Saibling mit pikantem Gurken-Dill-Sud, Zitronenöl, Hüttenkäse. © Daniel von Loeper

Erster Gang: Gebeizter Saibling mit pikantem Gurken-Dill-Sud, Zitronenöl, Hüttenkäse

Ein schönes, leichtes Gericht, sommerlich und mit einer ganz leichten Schärfe. Dazu passt der Riesling „Ein Stück vom Paradies“ vom Weingut Korell an der Nahe, Jahrgang 2024, mit Kräutern und Honig in der Nase und feinem, mineralischen Schliff.

Hausgemachte Kalbs-Liebstöckel-Maultaschen, Schmelzzwiebeln, Kalbsjus © Daniel von Loeper

Zweiter Gang: Hausgemachte Kalbs-Liebstöckel-Maultaschen, Schmelzzwiebeln, Kalbsjus

Auch im Sommer darf ein Signature Dish des Weinhaus Neuner natürlich nicht fehlen. Die beliebten Kalbs-Maultaschen – getoppt mit Schmelzzwiebeln, gebadet in Kalbsjus - schmecken bei jeder Außentemperatur. Der „Haiden“ Grüner Veltliner vom Weingut Pfaffl im Weinviertel geht schön mit der leichten Würze mit und punktet mit Birnenaromen und herrlichem Schmelz im Glas.

Gebratenes Zanderfilet, mariniertes Weißkraut, Paprika-Kräuterfond. © Daniel von Loeper

Dritter Gang: Gebratenes Zanderfilet, mariniertes Weißkraut, Paprika-Kräuterfond

Ein perfekt gebratener Zander auf dem Weißkraut, was noch einen schönen Biss hat, dazu der Paprika-Kräuterfond mit seinem tollen Aroma – eine ganz besondere, schön leichte Kombination, Der „Edition R“ Weißer Burgunder vom Weingut Kruger-Rumpf an der Nahe, Jahrgang 2025, treibt das Gericht weiter an und vollendet es mit einem tollen Spannungsbogen aus gelber Frucht, angenehmer Frische und zarter Cremigkeit.

Coq au Riesling: geschmorte Maishähnchenkeule, Petersilien-Perlgraupen, Riesling-Pfifferling-Rahmsoße. © Daniel von Loeper

Vierter Gang: Coq au Riesling: geschmorte Maishähnchenkeule, Petersilien-Perlgraupen, Riesling-Pfifferling-Rahmsoße

Das zarte Fleisch des Geflügels, die tolle Textur der Graupen und dazu die nicht zu schwere Wohlfühlsauce – ein gelungener Sommer-Hauptgang. Im Glas dazu begleitet den Gang der „Lössterrassen“ Endinger Engelsberg Spätburgunder vom Weingut Knab in Baden, Jahrgang 2022, der im Holzfass gereift ist und Aromen von der süßen Kirsche beisteuert.

Mousse au Chocolat, Brombeersorbet, frische Brombeeren, Baiser. © Daniel von Loeper

Fünfter Gang: Mousse au Chocolat, Brombeersorbet, frische Brombeeren, Baiser

Ein eklektisches kleines Kunstwerk auf dem Teller läutet das Ende des Menüs ein, mit viel Beere, Schokolade, mit Cremigkeit und Biss. Das ergänzt der Fine Ruby Portwein von Andresen aus dem Douro-Tal hervorragend.

Wir wünschen einen guten Appetit!

Weinhaus Neuner, Herzogspitalstraße 8, Ess-Klasse von 29. Juni bis 25. Juli, Reservierung mit dem Stichwort „Ess-Klasse“ unter 089 260 39 54 oder .