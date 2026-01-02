Ess-Klasse im Januar: Fünf Gänge im Restaurant Conti

Das Restaurant Conti am Karolinenplatz hat aufwendig renoviert – und ist im Januar Gastgeber der neuen Ess-Klasse der Abendzeitung.

Beinahe wehmütig ist Jürgen Weingarten, weil er in der Küche seiner Träume nun kaum selbst am Herd steht. Sie ist doppelt so groß wie vorher und hat zwei große Fenster zum Gastraum, die sich verdunkeln lassen – eine offene Küche also, aber nur, wenn es sich anbietet.

Hier werkelt nun vor allem Küchenchef Piotr Henek, denn Jürgen Weingarten ist nun alleiniger Gastgeber, seine vormalige Partnerin in der Funktion ist in Rente gegangen. Und somit verbringt Weingarten sehr viel mehr Zeit vorne im Restaurant, auch wenn er immer noch der Kopf hinter den kreativen Gerichten und Menüs ist, die im Conti Restaurant seit je her auf der Karte stehen.

Küche mit regionalen Produkten

Nach sieben Monate langem Umbau ist das Conti jetzt sanft umgekrempelt und auf Vordermann gebracht. Die Fensterfronten zur Max-Joseph-Straße etwa lassen sich nun komplett öffnen, bayerischer Filz an den Wänden sieht nicht nur elegant aus, er schluckt auch den Schall, der Holzboden ist neu wie auch der Schieferboden im Eingangsbereich – natürlich alles hochwertig und möglichst regional gehalten, schließlich befindet sich das Conti Restaurant im Haus der Bayerischen Wirtschaft.



Hell und freundlich wirkt der Gastraum, ein wenig vergrößert hat er sich auch und ist nun großzügiger bestuhlt. Gleich geblieben ist eigentlich nur die urige Conti Stubn. Und auch das Konzept ist vertraut: Gelegentliche Jazz-Abende, stimmige Menüs, die Küche mit guten, regionalen Produkten, die nah am Ursprung bleiben und doch immer zu Gängen werden, die angenehm überraschen.



Nach einer kleinen Wiedereröffnungsparty Ende 2025 feiert das Conti nun im neuen Jahr mit einer seiner Lieblings-Aktionen das neue Gewand: Mit der Ess-Klasse, der Gourmet-Aktion der Abendzeitung mit Rindchens Weinkontor. Vom 7. Januar an gibt es im Conti fünf Gänge mit Aperitif und Weinbegleitung von Rindchens Weinkontor zum Vorzugspreis von nur 79 Euro pro Person.

Und da im Conti großen Wert darauf gelegt wird, zu zeigen, dass Genuss auch ohne Fleisch möglich ist, gibt es zu den Gängen mit Fleisch auch eine vegetarische Alternative. Wir wünschen einen guten Appetit!

Aperitif

Der Ponte Prosecco Spumante Rosé aus dem Veneto ist eine elegante Wahl mit Anklängen von Zitrusfrucht und rosa Pfirsichhaut, schön moussierend und Lust machend auf mehr.

Erster Gang: Roh marinierter Lachs und Lauch im Nori-Blatt, Fenchel

Wie ein Sushi-Kunstwerk wirkt der erste Gang, der Lachs und der Fenchel in Algenblatt gehüllt, buttrig-aromatisch der Lachs, Creme fraiche mit Limette und Wasabi als Dip, Cremigkeit und eine Anmutung von Schärfe, wundervoll. Dazu der „Atlantico“ Branco von der Casa Agrícola Alexandre Relvas aus dem portugiesischen Alentejo, Jahrgang 2024, der den Gang frisch und geschmeidig, mit nussigen Aromen begleitet.

Zweiter Gang: Borschtsch – Kartoffel-Dill-Püree/Gefülltes Meerrettich-Ei

Die Familie Völkl, die das Geflügelparadies am Perlbach betreibt, bringt noch jedes Ei persönlich ins Conti, und jedes Huhn, das es gelegt hat, hat wahrscheinlich einen Namen. Mit solchen Lieferanten arbeitet Jürgen Weingarten am liebsten, denn mit der gleichen Wertschätzung bereitet er die Lebensmittel in seiner Küche zu. Das Ei kommt in diesem Fall als gefülltes Meerrettich-Ei als Twist zu der Borschtsch, der sattfarbenen Rote-Beete-Suppe. Der „Signature“ Chenin Blanc vom Weingut Spier aus Südafrika, Jahrgang 2024, kann mit geschmeidiger Frucht und durch sein Volumen mit dem Gang mithalten und verleiht ihm eine spannende Schärfe.

Dritter Gang: Kabeljau, Beluga-Linsen, Limetten-Mayonnaise

Der Kabljau kommt mit einer grünen Kräuterpanade, der Hauch Limette bringt sogar eine leichte Süße in den feinen Fischgang. Im Glas ist der Fiano Salento „San Moro“ aus Apulien, Jahrgang 2024, mit einem hinreißenden Duft nach Birne, Ananas, Jasmin und Pinie ein harmonischer Begleiter.

Vierter Gang: Boeuf Bourguignon – geschmorte Backe, Sellerie, Röstzwiebel

Ein eleganter kleiner Berg erhebt sich hier aus dem Teller, als Gipfelkreuz ein Häuflein Röstzwiebel, darunter das schöne, butterweiche Stück Fleisch, benannt nach seinen Hauptzutaten, Rind und Burgunderwein, gebettet auf ein cremiges Püree, das wiederum umgeben ist von einem Kranz aus Öl aus den Blättern des Sellerie. Im französischen „Roi des Garrigues“ Ventoux – Jahrgang 2024, in der Nase dunkles Beerenconfit, Wacholder und Süßholz, am Gaumen große Struktur, im Finale seidige Tannine – findet der Hauptgang seinen idealen Begleiter.

Fünfter Gang: Weiße Schokolade, Blutorange, Granola

Ein knusperig-schokoladiger, zitrusfruchtig-süßer Gang, leichtfüßig tänzelnd, der das Menü zu einem wunderbaren Abschluss bringt. Gerne dabei behilflich ist der elegante französische Süßwein Muscat de Rivesaltes, Jahrgang 2022, von der Domaine Cazes im Anbaugebiet Languedoc-Roussillon.

Ess-Klasse im Restaurant Conti: Max-Joseph-Straße 5, vom 7. bis 31. Januar,

Reservierung unter dem Stichwort „Ess-Klasse“ auf

(Open Table) oder per Mail unter: info@conti-restaurant.de, telefonisch: 089- 55 178 684