Im Dezember ist die Ess-Klasse zu Gast im Il Sommelier in Trudering. Hier gibt es fünf Gänge mit Wein für nur 79 Euro.

Inhaber Marco Luongo lädt im Dezember ein zur Ess-Klasse nach Trudering in sein Restaurant Il Sommelier.

In einem von außen unscheinbaren Gebäude an der Kreillerstraße versteckt sich mit dem ein echtes kulinarisches Juwel. Das stilvoll eingerichtete Restaurant in Trudering überzeugt mit italienischen Klassikern und kreativen Variationen, einer schönen Weinauswahl sowie einer großzügigen Sommerterrasse. Für hohe Qualität in Küche und Service sorgt Inhaber Marco Luongo, ausgebildeter Sommelier und mit der italienischen Küche seit seiner Kindheit vertraut.

Italienische Familientradition trifft auf feine Genussmomente

Auch die Familie spielt im Il Sommelier eine wichtige Rolle: Sein Vater unterstützt bei Bedarf im Restaurant, italienische Verwandte liefern ausgewählte Zutaten. So stammen etwa die frischen gefüllten Ravioli für das Ess-Klasse-Menü von einem Onkel aus Salerno. Mit viel Können und Hingabe verbindet das Team traditionelle italienische Küche mit besonderen kulinarischen Ideen.

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Im Dezember macht die Ess-Klasse der Abendzeitung mit Rindchens Weinkontor Station im Il Sommelier. Die Gäste erwartet ein Fünf-Gänge-Menü mit ausgesuchter Weinbegleitung und Aperitif. Serviert wird es von Montag bis Sonntag, sonntags auch mittags. Damit bietet sich das Menü ideal für ein vorweihnachtliches Treffen mit Familie, Freunden oder Kollegen an.

Aperitif

Der Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs Brut von Paul Delane begeistert mit feinem Perlenspiel, elegantem Schmelz und ist der perfekte Begleiter für festliche Weihnachtsmomente.

Erster Gang: Thunfisch-Tataki mit Sesam auf gebrannter Kartoffel-Zwiebel-Brühe © Daniel von Loeper

Erster Gang: Thunfisch-Tataki mit Sesam auf gebrannter Kartoffel-Zwiebel-Brühe

Auch wenn im Il Sommelier klassisch italienisch gekocht wird, sorgen besondere Ausflüge in andere Küchen für Abwechslung. Der Thunfisch wird japanisch als Tataki kurz scharf angebraten und bleibt innen roh. Dazu kommen würzige Wasabi-Mayonnaise, feines Miso in der Brühe und knackige Sprossen. Begleitet wird der Gang vom Riesling "Vom Muschelkalk" (2025) des Weinguts Fogt aus Rheinhessen, der mit Pfirsichnoten, Frische und harmonischem Süße-Säure-Spiel überzeugt.

Zweiter Gang: Maroni-Creme-Suppe mit Walnüssen © Daniel von Loeper

Zweiter Gang: Maroni-Creme-Suppe mit Walnüssen

Ein wärmender Wintergang, begleitet vom "Aus einem Guss" Pinot Noir & Merlot Rosé (2025) vom Weingut Kesselring aus der Pfalz. Mit seiner leuchtend pinken Farbe und einem überraschend sommerlichen Frischekick harmoniert er wunderbar mit den Walnüssen.

Dritter Gang: Raviolo mit Trüffel-Parmesan-Creme © Daniel von Loeper

Dritter Gang: Raviolo mit Trüffel-Parmesan-Creme

Die hausgemachten Raviolone aus Salerno sind mit Büffel-Ricotta und Steinpilzen gefüllt und verbinden italienisches Comfort Food mit gehobener Küche. Dazu passt der toskanische "Il Nocio" Vermentino (2025) von Cantine Ravazzi, der mit fruchtiger Frische, kräuterigen Noten und harmonischer Struktur überzeugt.

Vierter Gang: Peposo Toscano © Daniel von Loeper

Vierter Gang: Peposo Toscano

Der toskanische Rinderschmortopf Peposo wird traditionell mit Rotwein und reichlich Pfeffer geschmort und im Il Sommelier auf cremiger Polenta mit Parmesan-Chip serviert. Dazu passt die Chianti Riserva "R" von Casa Vinicola Poletti, der kraftvolle Eleganz mitbringt und wunderbar mit der pfeffrigen Note des Gerichts harmoniert.

Fünfter Gang: Baba al Rum mit kalter Zabaione-Espuma © Daniel von Loeper

Fünfter Gang: Baba al Rum mit kalter Zabaione-Espuma

Der neapolitanische Klassiker "Babà al rum", ein luftiger Hefekuchen, wird mit leichter Zabaione-Espuma, frischen Beeren und Schokolade serviert. Dazu rundet der "Bel Piano" Moscato d’Asti Frizzante (2025) aus dem Piemont mit feinen Honignoten und frischer Leichtigkeit das Dessert harmonisch ab.

Wir wünschen einen guten Appetit!

Restaurant Il Sommelier, Kreillerstraße 194, Ess-Klasse vom 30. November bis zum 27. Dezember,

Reservierungen unter der Rufnummer 089 / 51 47 12 02 oder unter essklasse2026@ilsommelier.de