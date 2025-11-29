Ess-Klasse im Dezember: Il Sommelier

Im Dezember gibt es im Il Sommelier fünf Gänge mit Weinbegleitung für 79 Euro.

Ein Gourmet-Restaurant in Trudering – das ist ein Projekt, das Geduld und Hingabe erfordert, und beides bringt Marco Luongo mit. Sein hat in den vier Jahren seines Bestehens allerlei Stammgäste aus der nahen Umgebung gewonnen. Auch wenn einige Besucher nur kommen, wenn es etwas Besonderes zu feiern gibt – denn in ein Gourmet-Restaurant geht freilich nicht jeder tagtäglich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die nahen Messen sind für Luongo ein großes Plus, denn im Gegensatz zu vielen anderen guten Lokalen kann er mit räumlicher Nähe punkten.

Und hat einer einmal den Weg nach Trudering gemacht, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass er es bald wieder tut. Denn im Il Sommelier ist es nun mal sehr schön und sehr schmackhaft. Und nach wie vor hat es durch seine nicht ganz zentrale Lage und sein noch junges Bestehen durchaus Geheimtipp-Charakter.

Ein neuer Küchenchef ist vor Kurzem hier eingezogen: Antonio Gianmetti ist erst 26 Jahre alt, hat aber schon zehn Jahre Erfahrung am Herd, hat im Acquarello gekocht und zuletzt im Bogenhauser Hof. Ambitioniert ist er, die Kreationen sind sehr italienisch – wie es eben zum Il Sommelier passt.

Im Dezember können sich die Leser der Abendzeitung von seinem Können überzeugen: Zum Jahresabschluss findet die Gourmet-Aktion der Abendzeitung mit Rindchens Weinkontor, die Ess-Klasse, im Il Sommelier statt. Vier Wochen lang gibt es hier fünf Gänge zum Vorzugspreis von nur 79 Euro – inklusive eines Aperitifs und einer Weinbegleitung von Rindchens Weinkontor.

Aperitif

Jean-Marc Gilet hat mit seinem Vouvray Brut Gilet einen herrlichen Schaumwein kreiert: Mit einem Hauch Birne in der Nase, dicht und cremig moussierend und Lust auf mehr machend.

Erster Gang: Ei sous vide mit Maronibrotcroutons, Kartoffelschaum und Trüffelbutter. © Daniel von Loeper

Erster Gang: Ei sous vide mit Maronibrotcroutons, Kartoffelschaum und Trüffelbutter

Ein Gang so schön anzusehen, dass es wahrlich schade ist, den Eindruck mit dem Löffel zu zerstören. Aber der Geschmack tröstet dann doch ungemein. Über dem Kartoffelspiegel ein verspielter Rahmen aus mit Petersilienpulver grün gefärbtem Parmesan, darunter ein Blatt aus Gold. Die Kartoffelcreme mit der leichten Trüffelnote, die unter sich die knackigen Croutons und das butterzarte Ei verbirgt, ist einfach zum Hineinlegen. Dazu der Verdejo "4R", Jahrgang 2024, von der Bodega Cuatro Rayas aus der spanischen Region Rueda - er bringt Charakter mit, Aromen von Guave und Mango, eine zarte Mineralik und einen langen Nachhall.

Zweiter Gang: Bottoni di Friarielli mit Perlhuhnfüllung, Buttermilchbrühe und geräucherter Butter. © Daniel von Loeper

Zweiter Gang: Bottoni di Friarielli mit Perlhuhnfüllung, Buttermilchbrühe und geräucherter Butter

Bottoni di Friarielli sind eine süditalienische Spezialität ähnlich Ravioli, wobei Friarielli einen dort heimischen Stängelkohl bezeichnet. In diesem Fall sind die Teigtaschen mit dem Fleisch des Perlhuhns gefüllt und und haben eine herrlich grüne Farbe, die sich einmal wiederfindet in dem Kräuteröl, das für Farbtupfer in der Buttermilchbrühe sorgt und einmal in den frischen Kräutern, die den Gang zieren. Der Blanc de Noirs "Vulkanfelsen", Jahrgang 2024, ein weiß gekelteter Spätburgunder aus der vulkanischen Terrassenlage Steingrüble, ist mit animierender Frische eine harmonische Ergänzung.

Dritter Gang: Fusilloni in Pfeffer-Mandel-Sauce, Nero di Sepia und mediterraner Fischsauce. © Daniel von Loeper

Dritter Gang: Fusilloni in Pfeffer-Mandel-Sauce, Nero di Sepia und mediterraner Fischsauce

Wie abstrakte Kunst wirkt der Teller mit der roten, der schwarzen und der weißen Sauce – die Nudeln sind darauf gebettet, bereit, den jeweils ganz eigenen, feinen Geschmack der Farbkleckse aufzunehmen. Im Glas gesellt sich der "Tarani" aus dem Jahr 2024 hinzu, ein französischer Gamay Rosé mit einem leichten Himbeer- und Zitrusfrucht-Duft.

Vierter Gang: Wachtel mit Hähnchenmousse, Garnele und Trüffelfüllung mit Madeira-Schaum. © Daniel von Loeper

Vierter Gang: Wachtel mit Hähnchenmousse, Garnele und Trüffelfüllung mit Madeira-Schaum

Ein schöner Hauptgang, einerseits ganz leicht, eben eine Wachtel. Zudem auch raffiniert durch die Füllung. Und trotzdem mit vollem Soulfood-Umami-Karacho, auch dank des Madeira-Schäumchens. Hier bedarf es eines Begleiters, der die Wachtel nicht umhaut, und der Montepulciano D’Abruzzo von Jasci e Marchesani, Jahrgang 2024, nimmt sie stattdessen sanft in den Arm. Und das, obwohl er durchaus Rotweincharakter hat, beerig und saftig am Gaumen, mit geschliffenen Tanninen.

Fünfter Gang: Weiße Schokoladenkugel mit kandierten Früchten, Ingwercrumble, Panettone-Eis. © Daniel von Loeper

Fünfter Gang: Weiße Schokoladenkugel mit kandierten Früchten, Ingwercrumble, Panettone-Eis

Der Panettone stammt von Marco Luongos Onkel in Salerno, Italien, der sie von seiner Backstube dort an Gastronomie und Geschäfte vertreibt, und macht auch als Eis eine ganz wunderbare Figur. Eine Schokopraline mit Lebkuchengewürz hat sich zu den anderen Leckereien auf den Teller geschummelt, die weiße Schokoladenkugel ist nicht nur optisch ein echter Genuss. Der Bacchus 2023 vom Weingut Weber an der Nahe ist eine wunderschöne Begleitung für diesen würdigen Abschluss des Menüs.

Wir wünschen einen guten Appetit!

Restaurant Il Sommelier, Kreillerstraße 194, Ess-Klasse von 1. bis zum 28. Dezember, Reservierungen unter der Telefonnummer 089 - 51 47 12 02

oder .