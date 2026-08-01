Ess-Klasse im August: „Grill“ im Künstlerhaus

Im August ist die Ess-Klasse zu Gast im Restaurant „Grill“ im Künstlerhaus. Hier gibt es fünf Gänge mit Aperitif und Weinbegleitung für nur 79 Euro.

Die Dachterrasse des Restaurants „ “ ist ein ganz besonderer Ort. Es ist einer der Orte Münchens, die einem sofort bewusst machen, wie wunderschön diese Stadt ist. Ein leichtes Lüftchen weht dank der Höhe, der Blick schwenkt von der denkmalgeschützten Fassade des Künstlerhauses über Baumkronen zum Justizpalast, und aus dem richtigen Winkel lässt sich sogar ein Blick auf die Türme der Frauenkirche erhaschen.



Das Verkehrsrauschen wirkt auf sanfte Art gedämpft, als würde der Gast hier entrückt über den Dingen thronen. Und ganz real tut er das ja auch, schließlich befindet sich die Dachterrasse im ersten Stock des Gebäudes.

Das Künstlerhaus ist, wie der Name schon verrät, ein Gebäude, das mitten in der Altstadt für die Münchner Künstlerschaft errichtet wurde. 1900 feierte der von Architekt Gabriel von Seidl errichtete Prachtbau Eröffnung. Mit eingemauert wurde bei dem Bau die Urkunde, in der es heißt: „das Haus soll allen Künstlern Münchens ein Sammelplatz sein, ein Mittelpunkt für Frohsinn, Rat und erste Tat.“

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Kulinarik mit Auszeichnung

Nun treiben sich dort heute nicht mehr nur Künstler herum, auch echte Genießer sind dabei. Im Erdgeschoss frönen Pizzafreunde in der Osteria dem Frohsinn, im ersten Stock wird es etwas exklusiver, denn in diesen Räumlichkeiten befindet sich seit nun über zehn Jahren das mehrmals ausgezeichnete Restaurant „Grill“.



Vor der Eröffnung ist mittels eines Krans der „Southbend“-Grill aus den USA in die Küche gehievt worden, auf dem heute Premium-Fleisch hauptsächlich aus Deutschland und Europa seine würdige Zubereitung erfährt. Für die ist seit Juli Jens Hammerschmidt zuständig, der sich zuvor im Rocca Riviera um die Küche gekümmert hat.



Er hat das fünfgängige Menü entworfen, das im August im Restaurant Grill serviert werden wird. Denn ab Montag findet hier die Ess-Klasse statt, die Gourmet-Aktion der Abendzeitung mit Rindchens Weinkontor. Vier Wochen lang wird dabei in einem gehobenen Restaurant ein extra für die Aktion entworfenes Menü serviert, mit einem Aperitif und einer ausgewählten Weinbegleitung von unserem Partner Rindchens Weinkontor. Im August ist das Fünf-Gänge-Menü des Restaurants Grill zum Vorzugspreis von nur 79 Euro buchbar.

Aperitif

Dicht moussierend und ungemein cremig bietet der Vouvray Brut Gilet einen stilvollen Auftakt zum Menü.

Erster Gang: Rindercarpaccio mit Thymianpanko, Kalamansi-Mayonnaise, Kräuter. © Daniel von Loeper

Erster Gang: Rindercarpaccio mit Thymianpanko, Kalamansi-Mayonnaise, Kräuter

Kalamansi ist eine kleine Zitrusfrucht aus Südostasien, die wie eine Mischung aus Kumquat, Mandarine und Limette schmeckt und so einen kleinen Twist in die Mayonnaise bringt; auch die eingelegte rote Zwiebel bringt mit ihrer Süße eine tolle Überraschung mit ins Gericht. Der fruchtige Bardolino Rosso, Jahrgang 2024, von der Cantina di Castelnuovo bringt noch einen Hauch Kirsche und Vanille in die Nase und ist eine schöne Ergänzung des Ganges.

Zweiter Gang: Melonenkaltschale mit Gemüsetatar. © Daniel von Loeper

Zweiter Gang: Melonenkaltschale mit Gemüsetatar

Angelehnt an eine Gazpacho kommt dieses sommerliche kalte Süppchen daher, mit Melone als Basis ist die Kaltschale ein wenig süßer, frischer und moderner. Ein echter Genuss und eine schöne Erfrischung an heißen Tagen, natürlich schmeckt sie aber bei jedem Wetter. Mediterran und fruchtig, mit einer ganz leichten Schärfe. Der feinherbe Riesling „Aus einem Guss“, Jahrgang 2025, von Lukas Kesselring, ist perfekt ausbalanciert zwischen Frucht und Säure und damit ein ausgezeichneter Begleiter.

Dritter Gang: Ravioli mit Amalfi-Zitrone, Basilikum, Tomatennage. © Daniel von Loeper

Dritter Gang: Ravioli mit Amalfi-Zitrone, Basilikum, Tomatennage

Klassisch italienisch wird es im dritten Gang. Die Ravioli sind gefüllt mit Basilikum, Ricotta und Zitrone, dazu eine Butter-Tomaten-Nage – das schmeckt nach Sommerurlaub an der Amalfi-Küste. Der „Via Condotto“ Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore aus den Marken, Jahrgang 2025, bringt ein schönes Fruchtspiel mit, eine Meeresbrise in der Nase und eine tolle Länge im Ausklang.

Vierter Gang: Wachtelbrust mit Blumenkohlmousseline, Bohnencassoulet, Portweinjus. © Daniel von Loeper

Vierter Gang: Wachtelbrust mit Blumenkohlmousseline, Bohnencassoulet, Portweinjus

Ein schöner Hochsommer-Hauptgang, der durch den Portweinjus und das Bohnencassoulet einen herrlichen Umami-Geschmack hat, obwohl er doch leicht daher kommt. Die passende Begleitung im Glas bietet der spanische Palacio del Dean Tempranillo Garnacha, Jahrgang 2023, im Barrique ausgebaut, der diesen Eindruck mit seinem seidigen Mundgefühl wunderbar ergänzt.

Fünfter Gang: Cheesecake mit Sorbet und Ragout von der Kirsche, Crumble. © Daniel von Loeper

Fünfter Gang: Cheesecake mit Sorbet und Ragout von der Kirsche, Crumble

Zweierlei von der Kirsche, einmal kühl, einmal eingekocht mit etwas Karamell, Vanille, Thymian und Rosmarin, ein keksiger Crumble und natürlich der kleine Käsekuchen – fertig ist der wunderbare Abschluss eines schönen Menüs. Wobei, eines fehlt noch: die Spätlese vom Weingut Tschida am Neusiedler See, Jahrgang 2023, mit seiner frischen Süße und einem Hauch Limette.

Wir wünschen einen guten Appetit!

Ess-Klasse im Grill im Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, 3. August bis 29. August, Reservierung nur onlien möglich.