Ein Südtiroler Klassiker: Graukäse mit Linsen-Holunder-Vinaigrette

Der Münchner Verlag GU feiert Jubiläum - die AZ feiert mit Rezepten aus den Büchern mit.

Franzi und Andi Schweiger sind für ihr Leben gerne draußen. Weil sie Konditorin ist und er Sternekoch, muss unter dem Sternenhimmel natürlich auch das Kulinarische stimmen. Deshalb haben sie ein Kochbuch für Outdoor-Fans geschrieben. Hier geht es aber nicht um biedere Camping-Küche, sondern um Gerichte, die sich im Freien zubereiten und verspeisen lassen. Natürlich kann man sie auch daheim kochen und mit in den Wald nehmen. Hauptsache, man genießt sie unter dem Himmelszelt.

Rezeptbuch für Outdoorküche. © GU

Graukäse mit Linsen-Holunder-Vinaigrette, Radieschen und Kräutern

Zutaten für 2 Personen:

100 g Graukäse

Für die Vinaigrette:

4 EL gelbe Linsen

40 ml Holunderessig

80 ml Traubenkernöl

Salz

Für das Topping:

1 rote Zwiebel

1 Möhre

2 gelbe Kirschtomaten

2 rote Kirschtomaten

2 Radieschen

1 rote Chilischote

1/2 Bund Schnittlauch

2 Stängel Kerbel

ein paar essbare Blüten (z.B. Kapuzinerkresseblüten, nach Belieben)

Außerdem:

1 Spiralschneider

Zubereitung:

Graukäse: Den Käse mit der Hand möglichst fein zerbröckeln und dann auf flache Teller verteilen.

Linsen-Holunder-Vinaigrette: Die gelben Linsen nach Packungsanweisung in ungesalzenem Wasser gar kochen, abschütten und in eine Schüssel geben. Mit Holunderessig und Öl vermischen, salzen.

Topping: Die Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. Möhre schälen und mit dem Spiralschneider zu Möhrenspaghetti verarbeiten (alternativ mit dem Messer in möglichst feine Streifen schneiden). Die Tomaten waschen und in dünne Scheiben schneiden. Radieschen putzen, waschen und in feine Streifen schneiden. Die Chili waschen und in feine Ringe schneiden. Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln und in sehr feine Röllchen schneiden. Kerbel abbrausen und trocken schütteln.

Den Graukäse mit der Linsen-Holunder-Vinaigrette beträufeln. Das Topping, auch die Blüten, hübsch darauf anrichten.

Andi Schweigers Tipp

Graukäse ist ein echter Südtiroler Klassiker. Er wird aus der Milch gewonnen, die bei der Butterzubereitung übrig bleibt. Der Käse ist für seinen würzig-säuerlichen Geschmack bekannt, der mit zunehmender Reife immer rassiger und intensiver wird. Wem das zu viel ist, nimmt stattdessen Feta oder einen weichen Ziegenkäse.