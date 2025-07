Düsseldorfer Pommes-Kette eröffnet Filiale in Münchner Einkaufszentrum 

Frittenwerk bietet seinen Gästen Pommes in verschiedenen Varianten. Die Düsseldorfer Schnellimbiss-Kette hat jetzt eine Filiale in den Pasing Arcaden eröffnet. Die AZ war vor Ort.

In Kanada sind Pommes nicht gleich Pommes. Nicht umsonst ist "Poutine" das Nationalgericht des nordamerikanischen Staates. "Poutine" besteht aus Fritten, Käse und darüber gegossener Bratensoße. Von dem Nationalgericht haben sich wohl auch die Gründer von Frittenwerk inspirieren lassen. In der Schnellimbiss-Kette folgt alles nach dem "Poutine"-Prinzip: Pommes, Topping, Soße.

Laut Gebietsverkaufsleiter Markus Schade kommen die Fritten mit Topping gut an bei den Münchnerinnen und Münchnern. © Daniel von Loeper

Düsseldorfer Pommes-Kette kommt erstmals nach München

2014 ist die erste Filiale von Frittenwerk in Düsseldorf eröffnet worden. Vor knapp drei Wochen ist dann die erste Münchner Filiale in den Pasing Arcaden dazugekommen. München habe noch gefehlt, sagt Gebietsverkaufsleiter Markus Schade der AZ. In den anderen großen Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln ist das Unternehmen schon vertreten. Insgesamt hat die Kette 44 Standorte.

Auch Churros mit verschiedenen Soßen gibt es bei Frittenwerk. © Daniel von Loeper

Klassische Poutine oder mit Guacamole

Acht verschiedene Abwandlungen des kanadischen Originals können bei Frittenwerk bestellt werden. Die klassische "Québec-Poutine" kostet 7,50 Euro, die Tijuana-Variante mit Guacamole, Sour Cream und Tomaten 9,20 Euro.

Unter den Münchner scheinen die "vollwertigen" Pommes anzukommen. "Die Eröffnung lief mega", sagt Schade. Ziel sei, sich von der klassischen Pommesbude abzuheben, die AZ findet, das ist gelungen.