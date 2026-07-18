"Die Nachbarn zurückgewinnen": Dieser neue Gastro-Hotspot will in Schwabing überzeugen

Das neue Restaurant Rota hat seine Türen geöffnet – und gleich zahlreiche bekannte Gesichter angelockt. Im traditionsreichen Eckhaus an der Viktoriastraße soll nach turbulenten Zeiten nun ein neues Kapitel beginnen. Diese Promis waren beim Opening dabei...

Viele kennen dieses Gefühl: den Stress, Gastgeber im eigenen Zuhause zu sein. Schließlich soll sich jeder wohlfühlen, niemandem soll etwas fehlen. So dürfte es auch Viet Hai Pham am Donnerstagabend gegangen sein. Der feine Unterschied: Der Gastronom musste in seinem neuen Lokal Rota nicht nur Freunde und Familie überzeugen, sondern gleich ein ganzes Viertel.

Neues asiatisches Restaurant in München: Ein Abend für das Viertel – und die Society

Das Eckhaus an der Viktoriastraße/Unertlstraße blickt auf eine bewegte Gastronomiegeschichte zurück. An der Fassade hängt noch immer das Schild des Steakrestaurants Kapitales vom Rind, das bis 2025 hier beheimatet war. Daneben erinnert ein weiteres Schild an das Pop-up-Lokal Roland's Eck, das anschließend einzog. Und über allem schwebt noch immer der Geist der Kultkneipe Rolandseck, die über Jahrzehnte eine Institution im Viertel war.

Die Münchner Juweliere Franz C. Bauer (l., Juwelier Bauer) und Stephan Lindner (Juwelier Fridrich) verstehen sich beim Rota-Opening bestens. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Feierliche Eröffnung des neuen Gastro-Hotspots in Schwabing

Ende 2025 kündigte sich mit Viet Hai Pham ein neuer Betreiber an (AZ berichtete exklusiv). Der Gastronom führt bereits erfolgreich die Restaurants Aimy in der Brienner Straße und Shimai in der Theresienstraße. Am Donnerstagabend eröffnete er nun offiziell sein neues Restaurant Rota.

Auch Fashion-Bloggerin Jeannette Graf feiert die Eröffnung des neuen Nachbarschaftslokals. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Nach Lärmbeschwerden durch Vorgänger: "Wollen die Nachbarn zurückgewinnen"

Der Neustart erfolgt nach turbulenten Jahren für das Haus. Das Pop-up-Intermezzo von Gastronom Marc Uebelherr (Kneipe 80, Schreiberei) entwickelte sich zwar zu einem erfolgreichen Publikumsmagneten, sorgte im Wohnviertel dadurch aber auch für Lärmbeschwerden. Genau dort wollen die neuen Betreiber ansetzen. "Wir wollen die Nachbarn zurückgewinnen", nennt Betriebsleiter Le Ba (vormals Tantris) das Ziel.

Feinste Sushi und Sashimi, japanische Köstlichkeiten vom Holzkohlegrill und jede Menge Wein-Variationen: Das offizielle Opening der neuen Asia-Oase Rota am Schwabinger Viktoriaplatz wurde zu einer prickelnden Party aus Prominenz und den (eingeladenen) Nachbarn. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Neuer Treff für japanisch-thailändisch-vietnamesische Ess-Kultur

Kulinarisch setzt das Rota auf asiatische Fusionsküche. Dabei wolle man bewusst Ländergrenzen überschreiten, sagt Ba. "Immer nur denselben Weg zu gehen, wäre am Ende ein Verlust für die Menschen." Neben japanischem Sushi und Gerichten vom koreanischen "Robata-Grill" finden sich deshalb auch südamerikanische Einflüsse auf der Speisekarte.

Gastro-Unternehmerin Melanie Crocamo-Fischer zusammen mit Moderatorin Alessandra Geissel. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Beim Eröffnungsabend scheint das Konzept anzukommen. FC-Bayern-Legende Franz "Bulle" Roth feiert gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Helena von Sarközy und Model Claudia Carpendale. "Im Rota gibt's alles, was schmeckt", sagt Roth knapp.

Nachbarn feiern zusammen mit Stars und Sternchen

Auch Moderatorin Verena Kerth probiert sich durch das Angebot, ebenso Karen Webb (war zuvor auf der CocoVero-Trachten-Party) und Alessandra Geissel. Gastgeber Viet Hai Pham lässt an diesem Abend ausgewählte Spezialitäten von Sushi bis zu Grillspießen servieren.

Das Sushi des Rotas scheint Moderatorin Verena Kerth zu munden. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Trotz prominenter Gäste soll es im Alltag deutlich ruhiger werden als zuletzt. Spätestens um 23 Uhr sei auf der Terrasse Schluss, sagt Betriebsleiter Ba.

Ganz geräuschlos verlief zwar auch der ausgelassene Eröffnungsabend nicht. Doch die Nachbarn dürften diesmal wenig Anlass zur Beschwerde gehabt haben: Sie waren ausdrücklich eingeladen, gemeinsam mit der Münchner Society auf das neue Restaurant anzustoßen.