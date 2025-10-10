Darf es exklusiver sein? Dieser Sonntagsbrunch ist außergewöhnlich

Ein Sonntagsmärchen über den Dächern von München: Brunchen im Maximilianeum – wo Geschichte auf Genuss trifft.

10. Oktober 2025 - 09:33 Uhr

Beginnen Sie den Sonntag mal ganz anders und genießen Sie den Sonntagsbrunch dort, wo andere sonst arbeiten.

Ein sonniger Sonntagmorgen in München. Während in den Cafés der Innenstadt langsam das Leben erwacht, zieht es echte Genießer an einen ganz besonderen Ort: Hoch oben über der Isar, in das prachtvolle

Hoch oben über der Isar, im prachtvollen Maximilianeum, werden Sie am Wochenende mit einem reichhaltigen Brunch-Buffet empfangen. © Maximilianeum

Dort, wo sonst Parlamentarier debattieren, wird am Wochenende mit einem reichhaltigen Brunch-Buffet empfangen: Frisch gebackene Croissants, feine Antipasti, cremiges Rührei, bayerische Käse- und Wurstspezialitäten, saisonale Salate und süße Verführungen. Dazu ein Glas Prosecco, aromatischer Kaffee oder frischer Orangensaft – mit weitem Blick über die Isarauen bis hin zu den Alpen.

Öffnen Sie Türen zu historischen Räumen, begleitet von spannenden Einblicken in die Architektur und die Geschichte dieses bedeutenden Hauses. © Maximilianeum

Ein Blick hinter sonst verschlossene Türen

Was den Brunch im so besonders macht, ist nicht nur das erstklassige Buffet oder die beeindruckende Aussicht – es ist auch die Möglichkeit, einen Ort zu entdecken, den sonst nur wenige von innen sehen. Begleitend zum Brunch haben Gäste die Gelegenheit, an einer exklusiven Hausführung teilzunehmen. Dabei öffnen sich Türen zu historischen Räumen, begleitet von spannenden Einblicken in die Architektur und die Geschichte dieses bedeutenden Hauses.

Wir wollten einen Brunch schaffen, der der Location gerecht wird, sagt Küchenchef Robert Wehren.

"Es geht nicht nur um gutes Essen – es geht um das Gesamterlebnis." Und das spürt man. Ob Familien mit Kindern, junge Paare oder ältere Genießerinnen und Genießer – hier ist jeder willkommen.

Hier können Sie einen Ort entdecken, den sonst nur sehr wenige von innen sehen. © Maximilianeum

Exklusiv und dennoch herzlich

Trotz der eindrucksvollen Kulisse bleibt die Atmosphäre herzlich und einladend. Die Produkte stammen größtenteils aus Bayern, vieles ist bio und hausgemacht. Und das Beste: Man muss kein Politiker sein, um hier Platz zu nehmen – nur früh reservieren sollte man.

Der ist mehr als ein Frühstück – es ist ein Stück Münchner Lebensgefühl, serviert mit Stil, Charme und einer Prise Geschichte. Wer den Sonntag besonders beginnen will, weiß jetzt, wo.

Info & Reservierung: Maximilianeum, Max-Planck-Straße 1, 81675 München

An ausgewählten Sonntagen, 10:00–14:00 Uhr

Preis pro Person: 59,95 € inkl. Hausführung, Heißgetränke und einem Glas Prosecco

