Das Pfälzer Weinfest in der Residenz München wird verlängert
Audio von Carbonatix
Pfälzer Weinfest wird verlängert: bis zum 10. August weiterhin beste Weine in der Residenz München genießen
Das Pfälzer Weinfest in München wird verlängert. Nach durchgehend verregneten Tagen verlängern die Pfälzer Winzer und Winzerinnen das Weinfest im Innenhof der Residenz um acht weitere Tage von Montag, 04. August bis einschließlich Sonntag, 10. August. Der aktuelle Wetterbericht sieht sehr gut aus und wir freuen uns nochmals eine ganze Woche beste Pfälzer Weine und Leckereien bei Sonnenschein in München präsentieren zu dürfen. Unterstützen Sie dieses wunderbare Traditionsfest in schönster Münchner Kulisse und kommen vorbei.
Nach dem großartigen Jubiläum des Pfälzer Weinfests in der Residenz München im vergangenen Jahr freuen sich der Landesverband der Pfälzer in Bayern, die Pfälzer Weinstube München und die veranstaltenden Winzerbetriebe auf die erneute Ausgabe des Traditionsfestes im Sommer 2025. In diesem Jahr wird bereits die 26. Auflage des beliebten Weinfestes in München gefeiert.
Genuss im Residenzhof
Von Freitag, 25. Juli bis einschließlich Sonntag, 10. August 2025 präsentieren acht Winzerbetriebe und zwei Gastronomen ein vielfältiges und kulinarisch-hochwertiges Programm. Erwartet werden etliche tausend Besucher und Besucherinnen an den zehn Veranstaltungstagen, die bei hoffentlich bestem Wetter im malerischen Innenhof der Residenz das tolle Programm genießen werden.
Neu in diesem Jahr vertreten ist der Forster Winzerverein, mit den besten Weinlagen der Pfalz! Außerdem eröffnet die amtierende pfälzische Weinkönigin Denise Stripf das Fest am Freitag, dem 25. Juli.
Die Öffnungs- und Ausschankzeiten sind immer von Montag bis Samstag von 15 bis 23 Uhr und zusätzlich sonntags von 11 bis 23 Uhr inkl. eines musikalischen Frühschoppens.
Folgende Winzerbetriebe sind bei dem Fest im Jahr 2025 vertreten:
- Weingut Weisbrod | Freinsheim
- Weingut Schenk-Siebert | Grünstadt
- Vier Jahreszeiten Winzer eG | Bad Dürkheim
- Weingut Fritz Kohl | Grünstadt
- Weingut Gabel-Eger | Herxheim am Berg
- Weinwelt Herrenberg-Honigsäckel | Bad Dürkheim
- Weingut Gehrig | Weisenheim am Sand
- Forster Winzerverein | Forst an der Weinstraße
Daneben versorgen zwei Gastronomen die Gäste:
- Metzgerei & Catering Service Speeter | Grünstadt
- Flammkuchen Rehm
Für ein musikalisches Rahmenprogramm ist gesorgt
Auch das musikalische Rahmenprogramm überzeugt wie bereits in den Vorjahren. An allen Festtagen wird live Musik präsentiert. So spielen die beliebten The Jokers Band aus München und an den Sonntagen ein Jazz-Frühschoppen, präsentiert von der Pfälzer Weinstube der Residenz.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungstagen ist kostenfrei.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen