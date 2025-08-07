Pfälzer Genuss und Gastfreundschaft im Innenhof der Residenz. Vom 25. Juli bis zum 10. August findet das 26. Pfälzer Weinfest in München statt. Beste Weine, kulinarische Leckereien, jeden Tag live Musik und kostenloser Eintritt. Immer ab 15 Uhr, sonntags zum Frühschoppen ab 11 Uhr.

07. August 2025 - 09:28 Uhr

Pfälzer Weinfest wird verlängert: bis zum 10. August weiterhin beste Weine in der Residenz München genießen

Das Pfälzer Weinfest in München wird verlängert. Nach durchgehend verregneten Tagen verlängern die Pfälzer Winzer und Winzerinnen das Weinfest im Innenhof der Residenz um acht weitere Tage von Montag, 04. August bis einschließlich Sonntag, 10. August. Der aktuelle Wetterbericht sieht sehr gut aus und wir freuen uns nochmals eine ganze Woche beste Pfälzer Weine und Leckereien bei Sonnenschein in München präsentieren zu dürfen. Unterstützen Sie dieses wunderbare Traditionsfest in schönster Münchner Kulisse und kommen vorbei.

Das Pfälzer Weinfest in der Residenz München wird verlängert. © Pfälzer Weinfest/Pfälzer Weinstube Residenz München

Nach dem großartigen Jubiläum des im vergangenen Jahr freuen sich der Landesverband der Pfälzer in Bayern, die Pfälzer Weinstube München und die veranstaltenden Winzerbetriebe auf die erneute Ausgabe des Traditionsfestes im Sommer 2025. In diesem Jahr wird bereits die 26. Auflage des beliebten Weinfestes in München gefeiert.

"Wein, Kulinarik und sommerliche Stimmung: Das Traditionsfest lockt tausende Besucher:innen nach München.“ © Lena Geib

Genuss im Residenzhof

Von Freitag, 25. Juli bis einschließlich Sonntag, 10. August 2025 präsentieren acht Winzerbetriebe und zwei Gastronomen ein vielfältiges und kulinarisch-hochwertiges Programm. Erwartet werden etliche tausend Besucher und Besucherinnen an den zehn Veranstaltungstagen, die bei hoffentlich bestem Wetter im malerischen Innenhof der Residenz das tolle Programm genießen werden.

Pfälzer Weinfest

Neu in diesem Jahr vertreten ist der Forster Winzerverein, mit den besten Weinlagen der Pfalz! Außerdem eröffnet die amtierende pfälzische Weinkönigin Denise Stripf am Freitag, dem 25. Juli.

Die Öffnungs- und Ausschankzeiten sind immer von Montag bis Samstag von 15 bis 23 Uhr und zusätzlich sonntags von 11 bis 23 Uhr inkl. eines musikalischen Frühschoppens.

Acht Winzerbetriebe und zwei Gastronomen präsentieren ihr vielfältiges und kulinarisch-hochwertiges Programm. © Lena Geib

Folgende Winzerbetriebe sind bei dem Fest im Jahr 2025 vertreten:

Weingut Weisbrod | Freinsheim

Weingut Schenk-Siebert | Grünstadt

Vier Jahreszeiten Winzer eG | Bad Dürkheim

Weingut Fritz Kohl | Grünstadt

Weingut Gabel-Eger | Herxheim am Berg

Weinwelt Herrenberg-Honigsäckel | Bad Dürkheim

Weingut Gehrig | Weisenheim am Sand

Forster Winzerverein | Forst an der Weinstraße

Daneben versorgen zwei Gastronomen die Gäste:

Metzgerei & Catering Service Speeter | Grünstadt

Flammkuchen Rehm

Für ein musikalisches Rahmenprogramm ist gesorgt

Auch das musikalische Rahmenprogramm überzeugt wie bereits in den Vorjahren. An allen Festtagen wird live Musik präsentiert. So spielen die beliebten The Jokers Band aus München und an den Sonntagen ein Jazz-Frühschoppen, präsentiert von der .

Der Eintritt zu allen Veranstaltungstagen ist kostenfrei.