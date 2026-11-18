Münchens Nachtleben verändert sich: Klassische Clubs kämpfen ums Überleben, während Early Raves und Partyrestaurants neue Wege des Feierns eröffnen. Matthias Scheffel hat die Clubszene über Jahrzehnte mitgeprägt. Im AZ-Podcast "Kindl der Nacht" spricht er über goldene Partyzeiten, neue Trends und die Frage, wie viel Zukunft die klassische Clubnacht noch hat.

Feiern bis in die frühen Morgenstunden: Münchens Nachtleben ist im Wandel – doch die Lust auf lange Nächte bleibt.

Das Münchner Nachtleben verändert sich. Während klassische Clubs mit steigenden Kosten und sinkenden Besucherzahlen kämpfen, entstehen neue Formen des Feierns. Manche gehen lieber früh am Abend aus, andere tanzen schon frühmorgens zu elektronischer Musik. Was bedeutet das für die Zukunft der Münchner Clubszene?

Seit 1985 ist er als Veranstalter in München aktiv. Zu seinen bekanntesten Stationen gehören der Flughafen Riem, der Kunstpark Ost und das Pacha. Heute betreibt er unter anderem das Filmcasino und ist an weiteren Gastronomiekonzepten beteiligt. Mit dem 794 Jidai hat er zuletzt ein neues Konzept ausprobiert: ein Restaurant, das sich am späten Abend in eine Partylocation verwandelt.

Matthias Scheffel hat Münchens Nachtleben über Jahrzehnte mitgeprägt. © IMAGO/B. Lindenthaler (www.imago-images.de)

Er blickt zurück auf die großen Partynächte im Kunstpark Ost, als Tausende Menschen regelmäßig gemeinsam feiern gingen.

Im Gespräch geht es außerdem um neue Partyformate wie Early Raves, bei denen schon am frühen Morgen getanzt wird, und um die Frage, warum klassische Clubs zunehmend unter wirtschaftlichem Druck stehen.

© Ben Sagmeister

"Kindl der Nacht" ist der AZ-Podcast über das Münchner Nachtleben. Alle zwei Wochen sprechen Niclas Vaccalluzzo und Maja Aralica mit Menschen, die mittendrin sind: über Boazn und Clubs, queere Partys, After-Wiesn und neue Trends. Es geht um die Orte, an denen München nachts zusammenkommt – und um die Menschen und Geschichten dahinter.