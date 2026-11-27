Ein neues Winterdorf bereichert die Münchner Weihnachtsmarkt-Landschaft. Im Biergarten der Hinterbrühl gibt es Glühwein, Flammlachs, ein Kinderkarussell und sogar einen Besuch des Grinch.

Im Biergarten des Gasthofs Hinterbrühl ist ein kleines Winterdorf entstanden. Zwischen Lichterglanz und festlich geschmückten Ständen können Besucher Glühwein trinken und weihnachtliche Schmankerl genießen.

Die Christkindlmarkt-Saison ist längst eingeläutet, und vielerorts sind neue Märkte dazugekommen. Einer davon ist noch ein echter Geheimtipp: Im Gasthof Hinterbrühl ist in festlicher Kulisse und ruhiger Atmosphäre ein kleines Winterdorf entstanden. "Der große Biergarten sollte auch im Winter gut genutzt werden", erklärt Marcus Wagner der AZ. Er ist seit dem Frühjahr gemeinsam mit seiner Familie neuer Wirt des Traditionsgasthauses.

Weihnachtsmarkt am Traditionslokal Hinterbrühl

Für Kinderpunsch (4 Euro), Glühwein (5 Euro) und weiße Feuerzangenbowle (7 Euro) ist gesorgt. Mehrere Beschicker bieten außerdem Schmankerl wie Bratwürste, Crêpes, Corndogs und Flammlachs an. Letzteren gibt es auch in einer reichhaltigen Variante mit Ofenkartoffel und Sour Cream für zwölf Euro.

Auch der Grinch schaut im Winterdorf der Hinterbrühl vorbei. Von Freitag bis Sonntag sorgt der grüne Weihnachtsmuffel für überraschte Gesichter bei den Besuchern. © Niclas Vaccalluzzo

Für Kinder stehen ein Karussell und eine weihnachtliche Fahrt mit der Miniatureisenbahn bereit. Die Erwachsenen können sich auf Anfrage auf zwei Eisstockbahnen messen. Achtung: Von Freitag bis Sonntag treibt der Grinch auf dem Markt sein Unwesen.

Volles Programm an den Wochenenden

Ab diesem Wochenende werden im unteren Teil des Biergartens Christbäume verkauft. Wer sich in eine der Tannen verliebt, die den Markt schmücken, kann auch diese kaufen und mit nach Hause nehmen, sagt Wagner.

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Am Samstag um 14 Uhr steht ein Kinderkasperltheater auf dem Programm und am Sonntag kommen die Perchten mit Feuershow vorbei. An den Freitagen im Dezember sorgt Musiker Richard Stern ab 18 Uhr für Feierstimmung.

Hinterbrühl 2, bis 6. Januar, Di–Fr 16–22 Uhr, Sa + So 12–22 Uhr, 24.12 und 31.12 geschlossen