Christkindlmarkt abseits des Trubels: In diesem Münchner Biergarten wird es weihnachtlich
Die Christkindlmarkt-Saison ist längst eingeläutet, und vielerorts sind neue Märkte dazugekommen. Einer davon ist noch ein echter Geheimtipp: Im Gasthof Hinterbrühl ist in festlicher Kulisse und ruhiger Atmosphäre ein kleines Winterdorf entstanden. "Der große Biergarten sollte auch im Winter gut genutzt werden", erklärt Marcus Wagner der AZ. Er ist seit dem Frühjahr gemeinsam mit seiner Familie neuer Wirt des Traditionsgasthauses.
Weihnachtsmarkt am Traditionslokal Hinterbrühl
Für Kinderpunsch (4 Euro), Glühwein (5 Euro) und weiße Feuerzangenbowle (7 Euro) ist gesorgt. Mehrere Beschicker bieten außerdem Schmankerl wie Bratwürste, Crêpes, Corndogs und Flammlachs an. Letzteren gibt es auch in einer reichhaltigen Variante mit Ofenkartoffel und Sour Cream für zwölf Euro.
Für Kinder stehen ein Karussell und eine weihnachtliche Fahrt mit der Miniatureisenbahn bereit. Die Erwachsenen können sich auf Anfrage auf zwei Eisstockbahnen messen. Achtung: Von Freitag bis Sonntag treibt der Grinch auf dem Markt sein Unwesen.
Volles Programm an den Wochenenden
Ab diesem Wochenende werden im unteren Teil des Biergartens Christbäume verkauft. Wer sich in eine der Tannen verliebt, die den Markt schmücken, kann auch diese kaufen und mit nach Hause nehmen, sagt Wagner.
Am Samstag um 14 Uhr steht ein Kinderkasperltheater auf dem Programm und am Sonntag kommen die Perchten mit Feuershow vorbei. An den Freitagen im Dezember sorgt Musiker Richard Stern ab 18 Uhr für Feierstimmung.
Hinterbrühl 2, bis 6. Januar, Di–Fr 16–22 Uhr, Sa + So 12–22 Uhr, 24.12 und 31.12 geschlossen
- Themen:
- Biergärten
- Weihnachtsmärkte
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen