Besonderes neues Pop-up-Lokal: Omas Küche und essbare Gemälde

Kann Essen Kunst sein? Zwei Münchner Köche zeigen, dass das zumindest möglich ist. Vincent Fricke und Marc Christian verbinden in ihrer Ausstellung "Kunst Essen" berühmte Gemälde mit Gerichten – und kündigen ein neues Pop-up-Lokal an.

Die Frage, ob Kochen Kunst ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Ein Blick in moderne Fine-Dining-Küchen zeigt zwar, dass dort nicht nur gekocht, sondern auch kreativ arrangiert wird. Kunsthistoriker hätten aber wohl ihre Bedenken, farbenfrohe Teller gleich als Kunstwerke zu bezeichnen.

Die Münchner Gastronomen Vincent Fricke (Cafédotcom) und Marc Christian (Meatingraum) zeigen nun zumindest, dass Küche durchaus kunstvoll sein kann – und durch Kunst inspiriert. An diesem Donnerstag eröffneten die beiden Köche ihre Ausstellung "Kunst Essen" im Cafédotcom in der Brienner Straße 43.

Die Wände des Cafés sind beim Besuch der AZ mit Fotografien behangen. Darauf zu sehen sind etwa das Atomium aus Rosenkohl oder ein Arrangement aus zwölf Bohnen und einem Lammkotelett – eine Anspielung auf Jesus und seine Jünger beim letzten Abendmahl. Küche kann also durchaus auch provozieren.

Meisterwerke der Kunstgeschichte als Rezepte

Bei den Kompositionen haben sich Fricke und Christian natürlich etwas gedacht. Nachzulesen ist das in einem neuen Kochbuch, aus dem auch die Fotografien der Ausstellung stammen. So gibt es zum "Bohnenmahl" auch eine Erklärung: Das Passahlamm als Symbol für Christus ist schließlich aus biblischer Perspektive nichts Neues.

Da Vinci's letztes Abendmahl interpretiert als kunstvolles Gericht. © Brikettfilm, designee-shop.de

Im Buch wird das kunstvolle Abendmahl dann in raffinierte Kochrezepte übersetzt, die sich auch ohne große Kunstbegabung nachkochen lassen. Zum Abendmahl etwa das "Sardellenlamm": eine mit Fisch (als Symbol für das Christentum) und Knoblauch gespickte Lammkeule. "Die Idee ist, Kunst auf mehreren Ebenen erfahrbar zu machen", erklärt Christian der AZ. Die Erklärungen zu den Gerichten liefern humorvoll geschriebene Texte des Kabarettisten und Autors Philipp Weber.

Insgesamt haben Fricke und Christian 15 Gemälde der Kunstgeschichte im Buch "Kunst Essen – Kochrezepte inspiriert von großen Meisterwerken" (Deutscher Kunstverlag, 42 Euro) in Rezepte übersetzt. Das Buch ist so durchdacht und kreativ gestaltet, dass man die Seiten fast so gern betrachtet wie die abgebildeten Meisterwerke selbst.

Neben der Ausstellung und dem Kochbuch planen die beiden Gastronomen bereits das nächste Projekt: In einer ehemaligen Metzgerei in der Berger-Kreuz-Straße 48 startet ab Juni ein Pop-up-Konzept mit dem Namen "Isarkaya". In japanischen Kneipen – Izakayas – bekomme man kleine Gerichte direkt über den Tresen gereicht, erklärt Fricke. In der alten Metzgerei mit ihrem typischen gläsernen Verkaufstresen lasse sich dieses Konzept ideal umsetzen. Bei der Gestaltung der Abende greifen die Köche zudem eine weitere japanische Tradition auf: Omakase. Dabei begibt sich der Gast ganz in die Hände des Küchenchefs, der das Menü zusammenstellt.

Japanische Izakaya-Kultur trifft auf Omas Küche

Im Juli greifen Fricke und Christian das Thema "Kunst Essen" erneut auf. Am 17. Juni starten sie jedoch zunächst mit "Oma-Kase" – einer spielerischen Mischung aus Omakase und Großmutters Küche. "Von meiner Seite sind das Gerichte mit Pfälzer Hintergrund, wie sie meine Oma damals gekocht hat", erzählt Christian. Als Beispiel nennt er "Grumbeersupp mit Quetschekuche" – Kartoffelsuppe mit Zwetschgenküchlein.

"Dreierlei vom Kartoffelbrei" – frei nach Vincent van Gogh. © Brikettfilm, designee-shop.de

Rund 20 Gäste können pro Abend an dem Tresen Platz nehmen. Der Preis für das Menü soll voraussichtlich bei 99 Euro liegen. Abgeschlossen wird das Pop-up im September mit dem Thema "Reife und Verfall". Hier lassen die Köche etwa Zutaten bewusst verbrennen oder vertrocknen – und zeigen, "dass in dieser Zerstörung auch immer etwas Lebendiges liegen kann".

Schon länger arbeiten Christian und Fricke gemeinsam an Pop-up-Projekten. Ein festes Restaurant zu eröffnen, kommt für sie derzeit nicht infrage. "Für mich wären es die ersten vier Höllenkreise, wenn ich jeden Tag dasselbe kochen müsste", sagt Christian. Auch Fricke genießt es, sich mit den Aktionen kreativ ausleben und auf besondere Weise ausdrücken zu können.

Isarkaya Pop-up, ab 17.06. um 18 Uhr, Alte Metzgerei, Berger-Kreuz-Straße 48;

Anmeldung unter: hello@cafedotkom.com