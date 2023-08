Besonderer Pfannkuchen: Café sorgt auch noch nach Monaten für Gastro-Hype in München

Seit knapp einem Jahr gibt es im Glockenbachviertel in München einen neuen Gastro-Hotspot: Im Luffy Pancake Café kommen Münchner in "extra fluffigen" Genuss.

So sehen sie aus, die japanischen Pancakes aus dem Glockenbachviertel.

München - Japanische Pfannkuchen mitten im Glockenbachviertel – was sich vielleicht erst etwas befremdlich anhört, ist für viele bereits ein kulinarisches Highlight in München geworden.

Bereits im vergangenem Jahr hat das Luffy Pancake Café in der Pestalozzistraße 24 eröffnet. In seinem Café verkauft Betreiber Frédéric Ligier japanische Pancakes, die von seinen Kunden auch als "wolkig" oder "extra fluffig" beschrieben werden. Das besondere daran: Im Gegensatz zum klassischen American Pancake ähnelt die japanische Variante eher einem Soufflé, ist also sehr locker und leicht.

Die japanischen Pancakes sind besonders leicht und fluffig. © Lumen & Letter

Japanische Pancakes in München: Inspiriert von traditioneller Backkunst

Bereits 2017 entdeckten die beiden Betreiber Marco Schub und Frédéric Ligier die speziellen Backwaren auf einer Weltreise bei ihrem Stopp in Tokio für sich. Zwei Jahre lang versuchten sie sich daran, dieses Geschmackserlebnis möglichst akkurat in Deutschland nachzustellen. Schließlich gelang es ihnen, was zur Gründung des gemeinsamen Ladens führte.

Ligier ist von seinem Konzept überzeugt: "Wir stecken all unsere Energie in eine super Qualität, gute Zutaten und Rezepte." Anders als viele andere Gastro-Hypes, die zuletzt in München für Aufsehen sorgten, legt er den Fokus bei seinem Café nicht auf Social Media. Instagram nutze man beispielsweise nur, um auf wechselnde Aktionen aufmerksam zu machen. Man bezahle auch keine Influencer. Ligier kommt selbst aus dem Marketing und sagt: "Marketing ist schön, aber das Produkt muss gut sein."

Am Montag ist das Luffy Pancake Café im Glockenbachviertel geschlossen

Von Dienstag bis Freitag ist das Café von 9 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende öffnet es erst eine Stunde später. Montags bleibt der kleine Laden in der Pestalozzistraße komplett geschlossen. Wer nicht lange auf seine Pancakes warten möchte, solle laut Betreiber Ligier eher unter der Woche vorbeischauen. Denn vor allem am Wochenende bildet sich immer wieder eine längere Schlange vor dem Café – auch Monate nach der Eröffnung ist der Hype um die Japan-Pfannkuchen weiter groß.

Das Menü besteht aus sechs Klassikern und einem wöchentlich wechselnden Gericht. Die Preise für die Pancakes liegen dabei zwischen knapp zehn und 13 Euro.

Luffy Pancake Café im Glockenbachviertel

