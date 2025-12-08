Die "Erhellung" von Giesinger Brauerei wird jetzt auch in Dosen abgefüllt. Der Brauereichef spricht von einer "Imagekorrektur" des Büchsenbiers. Das Gebinde ist aber auch umstritten.

Die Dose ist umstritten. Hohes Pfand, fragliche Klimabilanz und manchmal auch ein minderwertiges Image – gerade unter Biertrinkern. Dennoch stimmt auch, dass die Büchse ein echtes Comeback feiert. Absatzzahlen und Marktforschung zeigen: Die Deutschen trinken wieder häufiger Dosenbier.

Eine Entwicklung, die auch an Steffen Marx, Gründer und Geschäftsführer der Giesinger Brauerei, nicht vorbeigegangen ist. Deshalb verkauft der Münchner Bierhersteller seine "Erhellung" jetzt auch in der 0,33-Liter-Dose.

München: Giesinger-Bier jetzt auch aus der Dose

"Es gab häufig schon Nachfragen von Kundenseite, ob wir nicht auch Dosen als Gebinde anbieten könnten", sagt Brauereichef Marx der AZ. Gleichzeitig gebe es immer mehr Anlässe, bei denen Glasflaschen unpraktisch oder verboten sind – Konzerte, Festivals oder einfach an der Isar.

Marx sagt, dass Dosenbier lange Zeit einen billigen Ruf hatte – das habe sich aber grundlegend geändert, er spricht von einer "Imagekorrektur". "Weltweit setzen hochwertige Brauereien auf Dosen, genau weil sie das Produkt sehr gut schützen", sagt Marx.

Die „Untergiesinger Erhellung“ gibt es ab sofort auch aus der Dose. Der Giesinger Brauereichef spricht von hoher Nachfrage nach dem Gebinde. © Giesinger Bräu

Schritt für Schritt soll die Dose in den eigenen "Giesinger Locations" sowie im Handel in und um München erhältlich sein. Wenn die Nachfrage hoch bleibt, seien auch weitere Sorten aus der Dose nicht ausgeschlossen, sagt der Giesinger-Chef.

Auch andere Münchner Brauereien mit Dosenbier

Mit der Entscheidung zur Dose ist die Giesinger Brauerei nicht allein. Die meisten anderen großen Münchner Bierhersteller füllen ihren Gerstensaft längst in Dosen ab. Paulaner und Hacker Pschorr etwa mehrere Sorten – zur richtigen Zeit sogar Wiesnbier. Auch Spaten und Löwenbräu setzen auf die Büchse und Hofbräu zumindest im Ausland. Nur Augustiner scheint sich mit der Alu- bzw. Blechvariante noch nicht angefreundet zu haben.

Wegen des hohen Energieaufwands stehen Getränkedosen auch in der Kritik. Auch Steffen Marx gibt zu, dass Mehrweg-Glasflaschen ökologisch die Nase vorn haben. Sofern die Büchse aber im Pfandkreislauf lande, könne die Ökobilanz durch weniger Gewicht, kompakteren Transport und den sehr guten Produktschutz durchaus konkurrenzfähig sein, glaubt der Brauereichef. Dennoch: "Die Dose ist für uns eine Ergänzung, kein Ersatz."

Die Entscheidung liegt letztlich beim Konsumenten – und mit der Giesinger-Dose haben die ab sofort eine weitere Option, ihr Bier zu genießen.