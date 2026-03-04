Am heutigen Mittwoch öffnet die frische Location der Brauerei mitten in München ihre Pforten. Rund 200 Personen finden hier Platz, Inhaber und Pächter ist Frank Mansory.

"Stein für Stein, Schluck für Schluck geht’s voran", hieß es zuletzt noch auf der Instagram-Seite: Hofbräu München im Deutschen Theater eröffnet ein traditionell-bayerisches Restaurant – und am heutigen Mittwoch ist es so weit.

"Im Laufe des Tages öffnen wir die Türen", sagte Hofbräu-Sprecher Bruno Jentner der AZ: "Gegen 17 Uhr sollte es normalerweise losgehen." Inhaber und Pächter der Top-Location mit Platz für rund 200 Personen ist der in der Gastro-Szene bekannte Frank Mansory, der passenderweise gleich gegenüber vom Deutschen Theater das "MIA Trattoria e Bar" leitet.

Alternative zum Platzl: Hofbräu in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof

"Bar" ist auch ein hervorragendes Stichwort für das Hofbräu im Deutschen Theater. Denn auch da gibt es eine Bar, also nicht nur den üblichen Ausschank, wie Bruno Jentner der AZ erläuterte: "Das wird ein Treffpunkt für Künstler, Besucher, Prominenz und Touristen gleichermaßen."

Klar: Der Betrieb liegt in direkter Nähe zum Hauptbahnhof, das Viertel bietet die höchste Hoteldichte in der Stadt. Gleichzeitig bietet die Brauerei eine feine Alternative zum Hofbräuhaus am Platzl, sie will zeigen, dass es auch anders und kleiner geht.

Hofbräu im Deutschen Theater: Erste Fotos zeigen, dass die Handwerker in den letzten Wochen fleißig waren. © Hofbräu im Deutschen Theater

Mit der Erfahrung von Frank Mansory – er ist seit 2008 in der Schwanthalerstraße aktiv – setzt die Weltmarke Hofbräu in ihrem Restaurant im Deutschen Theater "bayerische Herzlichkeit" an die erste Stelle und will an verschiedenen Tagen in der Woche auch die dazu passende Live-Musik präsentieren. Jentner: "Mit maximal drei Leuten auf der Bühne wahrscheinlich, für eine ganz eigene Atmosphäre."

"Bayerische Herzlichkeit" soll hier an erster Stelle stehen. © Hofbräu im Deutschen Theater

Hofbräu: Wann das große Opening stattfindet

Am Donnerstag, 19. März geht ab 17 Uhr im Innenhof vom Deutschen Theater in der Schwanthalerstraße 13 das große Opening mit geladenen Gästen über die Bühne.

Blick ins Hofbräu im Deutschen Theater. © Hofbräu im Deutschen Theater

Erste Fotos aus der neuen Location an exponierter Stelle zeigen, dass die Handwerker in den letzten Wochen fleißig waren. Mitte Januar hatte das Unternehmen mit ersten Nachrichten neugierig gemacht: "Ja, ihr habt's richtig gehört: Hofbräu zieht ins Deutsche Theater ein! Noch schaut's da drin aus wie auf der Baustelle, aber bald gibt’s wieder Schmankerl, Bier und g'scheite Wirtshausgaudi. Pack ma’s o! Bald samma so weit!"