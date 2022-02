Gastrotipp: 20 Jahre Rockgeschichte am Platzl

Mega Jubiläums Special: Zum 20-jährigen Jubiläum bietet das Hard Rock Cafe für alle Besucher mit "20 Days of Rock" spannende Rabatte auf legendäre Gerichte und Merchandise-Artikel

Das Hard Rock Cafe München verbindet Münchens Altstadtflair mit dem Rock'n'Roll-Lifestyle der Hard Rock-Marke. Das erste Hard Rock Cafe überhaupt wurde 1971 im Stil eines "American Diner" in London eröffnet. Die beiden amerikanischen Gründungsväter hatten Sehnsucht nach richtig guten Burgern und begründeten so den Siegeszug des außergewöhnlichen Restaurants, das mittlerweile Ableger in 68 Ländern vorweisen kann.

Der Begriff "Hard Rock Cafe" entwickelte sich zu einem weltweiten Synonym für Action, Entertainment und gutes Essen. Gäste finden hier unter anderem legendäre Burger und BBQ Spezialitäten, spritzige Cocktails, coole Modeartikel und kultige T-Shirts in einmaliger Rock’n’Roll Atmosphäre.

Hausgemachte Spareribs, Burger & Co.:

Das zweite Hard Rock Cafe in Deutschland wurde genau vor 20 Jahren am Münchner Platzl eröffnet: helle, moderne Materialien, Lichtinstallationen und die Berücksichtigung typisch bayerischer Elemente geben dem Restaurant ein frisches Gesicht.

© Hard Rock International

Kulinarisch vertraut das Hard Rock Cafe weiterhin auf traditionelle amerikanische Küche: So werden Smokehouse-Gerichte wie die zarten Baby Back BBQ Ribs direkt im Restaurant geräuchert und mit hausgemachten Barbecue-Soßen serviert. Legendär sind auch die Burger. Die beliebte Legendary Steak Burger Palette wird jetzt neu mit diversen Slidern (Miniburgern) und smashed & stacked Burgern ergänzt. Cuban Sliders, Diablo Burger & Co. sorgen für neuartige Geschmackserlebnisse.

Und zum Abschluss gibt’s für Naschkatzen ein cremigen New York-Style Käsekuchen oder hausgemachten Apple Cobbler mit Vanilleeis.

© Hard Rock International

Auch viele neue Speisen, unter anderem vegetarische, vegane und glutenfreie Gerichte stehen im reichhaltigen Angebot auf der Karte.

Ausstellungsstücke großer Musikkünstler

Hard Rock Cafes besucht man in erster Linie nicht nur wegen den traditionell amerikanischen Gerichten, sondern auch wegen der geschichtsträchtigen Rockmusik-Atmosphäre. Denn mit über 77.000 Ausstellungsstücken besitzt die Kette die größte Musikexponatensammlung der Welt. Alle Ausstellungsstücke werden auf Auktionen gekauft oder direkt von Musikern zur Verfügung gestellt. So dienen unter anderem signierte Gitarren, Bühnenkleidung, seltene Fotos oder Goldene Schallplatten als Wanddekoration und verleihen den Hard Rock Cafes pure Glamouratmosphäre. So z.B. das Original Bühnenoutfit von Freddie Mercury, die Guns n´ Roses November-Rain-Gitarre oder eine Jacke von Keith Richards. Auch eine speziell angefertigte Cort Axe Bass-Gitarre von Kiss, auf welcher noch das Bühnenblut ihres Auftrittes im Londoner Wembley Stadion zu sehen ist, holen die Aura der Musiklegenden nachhause.

Christina Stürmer beim Aufhängen Ihrer Memorabilia. © Jens Hartmann

Die gut sortierte "Backstage" Bar lädt mit klassischen Cocktails und spannenden, neuen Kreationen zum weiteren Verweilen ein. Klassiker wie Aperol Spritz, Hugo, Cosmopolitan, Hurricane und Mojito fehlen natürlich nicht. Auch leckere alkoholfreie Alternativen, wie die Strawberry Basil Lemonade oder Milkshakes stehen auf der Cocktail-Karte.

Rock Shop mit Hard Rock Fashion und Sammlerstücken

Der angeschlossene Rock Shop mit städte-spezifischen Merchandise-Artikeln bietet etwas für jeden Geschmack. Die Hard-Rock-Artikel mit Kultstatus werden von Fans weltweit gesammelt und verkörpern eine ganz besondere Erinnerung an die Erlebnisse am jeweiligen Standort.

© Hard Rock International

Vor mehr als 25 Jahren startete Hard Rock die Partnerschaft mit weltbekannten Musikern und Bands, um spannende Designs zu kreieren, die in limitierter Stückzahl in den Hard Rock-Häusern weltweit verkauft werden. Ein Teil des Verkaufspreises kommt den von Künstlern bevorzugten Wohltätigkeitsorganisationen zugute. Musikikonen wie Bruce Springsteen, Pitbull, Rihanna, Imagine Dragons, U2, KISS, Eric Clapton, The Who, Jon Bon Jovi, Linkin Park, Shakira und Ringo Starr waren Teil der Aktionen, wodurch weltweit Millionenbeträge für wohltätige Zwecke gesammelt wurden.

Neu ist auch der Rock Shop am Münchner Flughafen im Terminal 1, Zentralgebäude.

Das Hard Rock Cafe München verbindet das Altstadtflair Münchens mit Rock'n'Roll-Lifestyle der Marke Hard Rock und zollt damit dem prestigeträchtigen Erbe des Gebäudes und der unschlagbaren Platzl-Lage Tribut, direkt gegenüber dem weltberühmten Hofbräuhaus und nur wenige Schritte vom Stadtzentrum und dem Marienplatz entfernt.

Zum 20-jährigen Jubiläum bietet das Hard Rock Cafe für alle Besucher mit "20 Days of Rock" spannende Rabatte auf legendäre Gerichte und Merchandise-Artikel.

© Hard Rock International

Mega Jubiläums-Special am 25. Februar von 12.00 – 14.00 Uhr

€0.20 Burger für 20 Jahre Hard Rock Cafe München:

Legendary Burger - 20cent

Big Cheeseburger - 20cent

BBQ Bacon Cheeseburger - 20cent

Moving Mountains (vegan) - 20cent

Burger-Special vom 15. – 24. Februar

Jeder Gast erhält 20% Nachlass auf folgende Speisen:

Legendary Burger

Big Cheeseburger

BBQ Bacon Cheeseburger

Moving Mountains (vegan) Burger

Fashion-Special vom 25. Feb. bis 6. März

Jeder Gast erhält 20% Nachlass auf Classic Merchandise, wie z.B.:

Classic Logo Tee (in Weiß und Schwarz)

Classic Hoodie (Grau, Schwarz, Navy)

Classic My First Kinder-T-Shirt

Tische können vorab online reserviert werden unter dem Link:

(Achtung: am 25.2. können keine Tische reserviert werden)