Erster Fall in Deutschland: Münchner Affenpocken-Patient reiste aus dem Ausland ein

Nun wurde auch in Deutschland der erste Fall von Affenpocken festgestellt, wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München mitteilte. Der 26-jährige Infizierte reiste aus dem Ausland nach München ein.

München - Erstmals ist auch in Deutschland ein Fall von Affenpocken bestätigt worden. Das Virus sei am Donnerstag bei einem Patienten nachgewiesen worden, teilte das Institut für Mikrobiologie am Freitag in München mit. Der Patient habe charakteristische Hautveränderungen gehabt.

Infizierter liegt in der München Klinik Schwabing

Bei ihm handelt es sich um einen aus Brasilien stammenden 26-Jährigen. Das gab das bayerische Gesundheitsministerium am Freitag bekannt. Der Mann sei von Portugal über Spanien nach Deutschland gereist und seit etwa einer Woche in der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor sei er auch schon in Düsseldorf und Frankfurt am Main gewesen. Der Patient werde nun auf einer Station der München Klinik Schwabing isoliert, hieß es vom Ministerium.

"Derzeit werden durch das Gesundheitsreferat der Stadt München weitere enge Kontaktpersonen ermittelt", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. "Diese werden ausführlich aufgeklärt und über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert." Infektionen mit dem Virus werden mittlerweile aus immer mehr Ländern gemeldet.

"Nach Kenntnis des Verdachtsfalls durch die Meldung der Praxis haben wir umgehend Kontakt zu dem Betroffenen und Ermittlungen zu engen Kontaktpersonen aufgenommen sowie weitere Maßnahmen wie die Isolierung des Erkrankten veranlasst. Die weiterführenden Ermittlungen und Maßnahmen des Gesundheitsreferats der Landeshauptstadt München finden in enger Abstimmung mit der München Klinik, dem Tropeninstitut der LMU sowie mit Experten auf Landes- und Bundesebene statt", sagte Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

Lauterbach: "Es war nur eine Frage der Zeit"

"Es war nur eine Frage der Zeit, bis Affenpocken auch in Deutschland nachgewiesen werden", teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu dem Fall mit. Durch die Meldungen aus anderen Ländern seien Ärzte und Patienten in Deutschland sensibilisiert. "Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse gehen wir davon aus, dass das Virus nicht so leicht übertragbar ist und dass dieser Ausbruch eingegrenzt werden kann." Dafür sei aber schnelles Handeln nötig. "Wir werden jetzt das Virus genauer analysieren und prüfen, ob es sich um eine ansteckendere Variante handelt."

Affenpocken: Das sind die Symptome

Das Affenpocken-Virus ruft meist nur recht milde Symptome hervor, kann aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen. Typischerweise heilt die Krankheit von selbst ab, wobei die Symptome in der Regel innerhalb von zwei bis drei Wochen abklingen.

Zu den ersten Symptomen der Affenpocken gehören Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten, Schüttelfrost und Abgeschlagenheit. Es kann sich ein anfangs stark juckender, fleckiger Ausschlag entwickeln, der meist im Gesicht beginnt und sich dann auf andere Körperteile, einschließlich der Genitalien, ausbreitet. Teilweise bilden sich auch mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen, die eitern und aufplatzen können.