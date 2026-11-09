Erster Auftritt nach Nominierung: Merz, Aigner und Söder heute in München

Vor 20 Jahren war die jüdische Gemeinde in München in Feierstimmung – nach Jahrzehnten hatte sie wieder eine Hauptsynagoge. Nun soll daran mit einem Festakt erinnert werden, mit Besuch aus Berlin.

Mit politischer Prominenz wird in München das 20-jährige Bestehen der Hauptsynagoge Ohel Jakob gefeiert. Als Ehrengäste haben sich am Montag (16.30 Uhr) Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) angekündigt. Die Freude über das Jubiläum ist aber nicht ungetrübt, schließlich sieht sich die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern immer wieder mit Anschlagsversuchen und Angriffen konfrontiert.

"Wir sind keine Randnotiz"

IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch betonte: "Diese Synagoge ist die sichtbare Gegenwart in München, aber sie ist auch das steingewordene Versprechen einer jüdischen Zukunft." Seit 20 Jahren sende sie ein deutliches Signal: "Jüdische Menschen gehören dazu. Wir sind keine Randnotiz. Wir stehen, wortwörtlich, in der Mitte der Stadt", sagte Knobloch. "Heute, da der Judenhass ein Ausmaß erreicht hat, das wir uns 2006 nicht hätten vorstellen können, ist diese Botschaft, dieses Versprechen, so wichtig wie nie."

Die Hauptsynagoge wurde am 9. November 2006 feierlich eröffnet. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

Anschlagsplanungen und Angriffe

Die Synagoge wurde auf den Tag genau vor 20 Jahren eingeweiht, am 9. November 2006. Ein Freudentag, der aber auch überschattet war: Wenige Wochen vor der Grundsteinlegung 2003 war ein Anschlagsplan aufgeflogen. Militante Neonazis wollten bei dem Festakt Bomben zünden. Seitdem gab es immer wieder Vorfälle rund um die Synagoge und das angeschlossene jüdische Gemeindezentrum. So hatte die Generalstaatsanwaltschaft München vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass ein in Belgrad erschossener Mann einen Anschlag auf das jüdische Museum geplant hatte.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird als Ehrengast bei dem Festakt zum 20. Jahrestag der Eröffnung der Münchner Synagoge Ohel Jakob erwartet. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Für Knobloch ist die Synagoge dennoch Anlass zur Freude. Bei dem Festakt soll auch der Klarinettist Giora Feidman spielen, der schon bei der Einweihung musiziert hatte. Nach Jahrzehnten erhielt die jüdische Gemeinschaft damals wieder eine Hauptsynagoge. Sie trägt den Namen des 1938 von den Nazis zerstörten Gotteshauses "Ohel Jakob" (hebräisch: Zelt Jakobs).

Im Inneren ist der Sakralbau mit Zedernholz und Stein aus Israel ausgestattet. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 brannten die Nazis deutschlandweit Synagogen nieder, misshandelten Jüdinnen und Juden, verwüsteten ihre Wohnungen und Geschäfte. An der Gewaltwelle beteiligten sich nicht nur organisierte Nazi-Trupps, sondern auch viele sogenannte normale Bürger. Mehr als 1300 Menschen verloren ihr Leben, 30.000 Menschen wurden in Konzentrationslager verschleppt.