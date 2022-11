Erneuter Klebe-Protest in München: Neun Klima-Aktivisten blockieren Widenmayerstraße

Am Montagmorgen sorgen Klima-Aktivisten erneut für Aufsehen in München. Mehrere Teilnehmer der Gruppierung "Letzte Generation" blockieren mit Schildern und Transparenten den Verkehr.

München - Mehrere Aktivisten sind am Montagmorgen (21. November) erneut auf die Straße gegangen, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Neun Mitglieder der Bewegung "Letzte Generation" blockieren AZ-Informationen zufolge die Widenmayerstraße in München, erneut sollen sich die Aktivisten dafür auf die Straße geklebt haben.

Klima-Aktivisten wollen Verkehr in München "zum Stillstand" bringen

"In München bringen neun Menschen den Verkehr zum Stillstand", teilen Verantwortliche von "Letzte Generation" in einer Pressemitteilung mit. Angst vor Konsequenzen durch die Polizei haben die Protest-Teilnehmer nicht. "Sie wissen, was ihnen droht. Trotzdem sind sie entschlossen, der tödlichen Normalität ihre Komplizenschaft aufzukündigen." In der JVA Stadelheim sitzen 13 Aktivisten noch immer in Gewahrsam.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Letzte Generation" plant weitere Aktionen deutschlandweit

Doch nicht nur in München gehen die Teilnehmer von "Letzte Generation" auf die Straße. Auch in Berlin, Aalen, Freiburg, Göttingen und Magdeburg sollen am Montag Aktionen folgen.

"Das Ergebnis der Weltklimakonferenz ist ein Desaster! Überschreiten wir die 1,5 Grad Grenze, steuern wir in eine zerstörte Zukunft", erklärt Aimée van Baalen, Sprecherin der "Letzten Generation", dazu.