Ludwig Trollmann wurde bekannt als "Kasperl von der Au". Am 24. Dezember ist der Münchner Schausteller mit 91 gestorben. Auf den Volksfesten hinterlässt er eine große Lücke.

Das Kasperltheater von der Familie Trollmann gehört zu den beliebtesten Attraktionen auf der Auer Dult.

Mit dem Tod von Ludwig Trollmann verliert die Stadt eines ihrer stillen Originale. An Heiligabend ist der "Kasperl von der Au", wie der Schausteller genannt wurde, im Alter von 91 Jahren gestorben.

Trollmann war ein Kind dieser Stadt – kein Prominenter im herkömmlichen Sinne und kein Mann der großen Bühne. Stattdessen begeisterte er sein Publikum hinter den Kulissen, in seinem Kasperltheater auf den Münchner Volksfesten.

"Kasperl von der Au" gehörte zu bekannter Schaustellerfamilie

Als Schaustellerkind ging er seiner Leidenschaft schon in jungen Jahren nach. Geboren wurde er am 19. Januar 1934 in der Auer Entenbachstraße. Seine Familie ist seit Jahrzehnten auf Volksfesten unterwegs, gehört seit über 90 Jahren zu den Beschickern des Oktoberfests.

Beliebtes Kasperltheater auf Bairisch

Seit 1973 bespielte Trollmann das selbst gebaute Kasperltheater auf der Wiesn und der Dult. Die beliebten Theaterstücke in bayerischem Dialekt verfasst die Familie selbst. Seine beiden Söhne sind inzwischen – wie soll es auch anders sein – selbst Schausteller.

Das Kasperltheater auf der Dult wird von Helmut Trollmann weiter betrieben.