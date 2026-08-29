Endlich freie Tische und leere Straßen: Das können Sie jetzt in München erleben

Ende August gehört die Münchner Altstadt ganz den Einheimischen: Jetzt lassen sich Viktualienmarkt, Marienplatz, Traditionslokale, Kunsthalle und eine kleine Stadtrundfahrt mit der Tram entspannt erleben – mit viel Genuss, Kultur und ungewohnt viel Platz.

Blick vom Alten Botanischen Garten Richtung Altstadt: Dieses Wochenende gehört sozusagen den Münchnern. Viele Touristen sind schon weg, viele Familien noch im Urlaub. Zeit für einen Streifzug durch die Innenstadt.

Es ist Ihnen sicher aufgefallen: Selten findet sich so schnell ein Parkplatz in der Innenstadt, nie sonst sind die U-Bahnen tagsüber so leer. Spontan ein Tisch im Lieblingsrestaurant für vier Personen? Kein Problem.

Die Münchner Familien nutzen die spätsommerliche Nebensaison noch für preiswerte Urlaube im Süden. Der Großteil Deutschlands hat wieder Schule. Und die internationalen Touristen sind schon wieder weg – oder noch nicht wieder da. Bis zum Oktoberfest dauert es schließlich noch drei Wochen.

Diese Ausflüge lohnen sich

Die Stadt ist freilich nicht leer gefegt. Und doch geht es viel ruhiger zu auf Münchens Straßen und in der Gastronomie. So entspannt an einem Samstag durch die Kaufingerstraße bummeln kann der Münchner selten.

Um dieses ganz besondere Gefühl noch besser genießen zu können, haben wir ein paar Ideen gesammelt, was sich dieser Tage besonders lohnen könnte – ganz ohne Hektik, ganz ohne Trubel. Von kulinarischen Ausflügen in der Altstadt über sonst arg frequentierte Touristenattraktionen ist alles dabei.

Dieses Wochenende gehört quasi ganz den Münchnerinnen und Münchnern. Die AZ wünscht Ihnen viel Spaß!

Zum Franziskaner: Zünftiger Frühschoppen

Weißwurst, Brezn und ein Bier dazu: Frühschoppen ist einfach zünftig. © IMAGO/Michael Bihlmayer

Mitten in der Stadt spontan einen Tisch bekommen? Normalerweise eher eine schwierige Angelegenheit. Gut, dass dieser Tage wenig los ist in der Stadt. Und wieso nicht mal wieder Frühschoppen gehen – ganz zentral am Puls der Stadt?

Das ist zum Beispiel möglich beim Franziskaner in der Residenzstraße von 10 bis 11.30 Uhr.

Für 12,90 Euro gibt’s ein Angebot zum Frühschoppen: Zwei Weißwürst (oder 150 Gramm Leberkäs) mit Senf. Dazu gereicht werden eine Brezn und ein Getränk. Das kann alkoholfrei sein – oder ein Bier.

Wer zur Sicherheit doch reservieren möchte: reservierung@zum-franziskaner.de

Residenzstraße 9; geöffnet von Montag bis Sonntag, 10 Uhr bis Mitternacht

Madam Chutney: Speisen wie in Indien

Braten gibt’s hier nicht. © OH

Sogar ins Fernsehen hat es Prateek Reen mit ihrem Restaurant "Madam Chutney" geschafft. Eine ARD-Doku erzählt, wie aus ihr – einem armen Mädchen aus einem indischen Bergdorf – eine Köchin und Geschäftsfrau wurde, die eines der erfolgreichsten indischen Restaurants in München betreibt: das Madam Chutney an der Frauenstraße 11. Die Rezepte stammen aus Prateek Reens Heimat – so wie die Köche, die sie (so sieht man es in der Doku) castet und einfliegen lässt. Das Restaurant ist oft voll, aber wenn man ein paar Minuten Geduld mitbringt, bekommt man meist doch einen Platz. Ansonsten kann man auf reservieren.

Viktualienmarkt: Kulinarischer Streifzug

Bunt, bunter, Viktualienmarkt! Hier Gibt es auch Früchte, die kein Supermarkt hat. © IMAGO/Peter Meißner

Über den Viktualienmarkt können Sie auch ohne Hunger schlendern. Besonders vormittags macht es Spaß, die bunten Auslagen der Marktleute zu bewundern, exotisches Obst zu entdecken, an Gewürzen zu schnuppern und zu staunen, wie viele Käsesorten im Angebot sind.

Gut möglich, dass der Bauch beim Streifzug doch zu knurren beginnt. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie stellen sich Ihr persönliches Picknick für den Englischen Garten zusammen oder Sie lassen sich eine Spezialität an einem der Stände schmecken. Fürs Picknick stehen mediterrane Antipasti, Wurst, Käse und natürlich Radieserl und frisches Obst zur Auswahl.

Oder Sie genießen direkt vor Ort. Von der Hirschleberkas- oder Flusskrebssemmel über die Currywurst bis zum ungarischen Langos oder einer dicken Essiggurke: Hier findet jeder etwas, auf das er Lust hat.

Mehr als sein Glockenspiel: das Neue Rathaus. © IMAGO/James Zabel

Sie würden gerne mal wie ein FC-Bayern-Star vom Rathausbalkon winken? Das ist möglich! Die Stadt bietet Führungen durch das neugotische Rathaus an. Die Tour führt nicht nur auf den Balkon, sondern zum Beispiel auch in die Juristische Bibliothek, die aussieht wie aus einem Harry-Potter-Film.

Buchen kann man die Führung auf .

Erwachsene zahlen 28 Euro, Kinder 15 Euro. Die Tour dauert 90 Minuten bis zwei Stunden und startet immer freitags um 18 Uhr, samstags um 10.30, 11.30 und 15.30 Uhr und sonntags um 11.30 und 13.30 Uhr. Möglich ist auch eine Auffahrt auf den Turm für sieben Euro (Kinder drei Euro).

Tram: Altstadtrundfahrt auf Schienen

Menschenmeer in der Theatinerstraße. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Wer sich unauffällig als Tourist tarnen will, braucht einfach nur ein MVV-Ticket.

Mit dieser Fahrkarte stellen Sie sich am Stachus an die Haltestelle in der Prielmayerstraße und steigen in die nächstbeste Tram 19 oder 21 ein. Beide Linien fahren an den schönsten Sehenswürdigkeiten der Altstadt vorbei:

Schon am Stachus geht es los mit dem Justizpalast. Am Promenadeplatz gedenken Fans der Popikone Michael Jackson. Dann in der Theatinerstraße einmal durch das Gewusel der Fußgängerzone und nicht zu vergessen die Maximilianstraße mit der Staatsoper, den Kammerspielen und den vielen Luxus-Boutiquen.

Am Maxmonument können Sie aussteigen und am Denkmal für König Maximilian II. die Prachtstraße bewundern.

Entweder schlendern Sie noch zu Fuß zur Maximiliansbrücke und blicken vor dem Maximilianeum auf die Isar oder Sie steigen wieder in die Tram 19/21 ein und fahren dieselbe Strecke zurück. Perfekt also für alle, die nur die Aussicht genießen wollen und dabei nicht direkt als Touri durchgehen.

Kunsthalle: Wie toll Haare doch sind!

Ein Streifzug durch drei Jahrtausende Kunst- und Kulturgeschichte des Haars in der Kunsthalle. © IMAGO/Patricia Sigerist

Haare sind nicht einfach nur Haare. Sie erzählen von Schönheit und Begehren, Macht und Ohnmacht, von Anpassung und Rebellion.

In der Kunsthalle bietet die Ausstellung „Haar – Macht – Lust“ einen sinnlichen und überraschenden Streifzug durch drei Jahrtausende Kulturgeschichte des Haars.

200 Exponate von der Antike bis zur Gegenwart sind ausgestellt, darunter Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Möbel, Designobjekte und Schmuckstücke.

Frisuren signalisieren Status und Zugehörigkeit – früher wie heute. Unsere Haare erzeugen Macht. Sie setzen ein politisches Statement – ein Zeichen von Protest, Identität oder Selbstbestimmung. Die Ausstellung zeigt, welche Wirkmacht das scheinbar Alltägliche entfalten kann.



täglich 10 bis 20 Uhr

Eintritt regulär: 18 Euro

Senioren (65+): 14 Euro

Kinder/Jugendliche (6–17):

4 Euro, bis 5 Jahre frei