"Emotionaler Ort": Sporthighlight kehrt nicht 2026 in die Allianz Arena zurück

Die Allianz Arena wird wieder Gastgeber für die beste American-Football-Liga der Welt. Zwei weitere Partien der NFL steigen im Stadion des FC Bayern, doch auch in der Stadt soll sich einiges tun.

Volle Ränge in der Allianz Arena im November 2024 beim Duell der New York Giants gegen die Carolina Panthers. Nun ist klar: Auch 2026 und 2028 gastiert die NFL in Fröttmaning.

Die Bilder einer proppenvollen Allianz Arena, sich in den Armen liegenden und lauthals "Country Roads" singenden Fans gingen rund um die beiden NFL-Gastspiele 2022 und 2024 um die Welt. Seit Mittwoch ist klar: Die stärkste American-Football-Liga der Welt kehrt nach München zurück und wird zwei weitere reguläre Saison-Partien austragen.

"Deutschland ist für die NFL in Europa von großer strategischer Bedeutung. Wir freuen uns sehr, 2026 und 2028 nach München zurückzukehren und damit das langfristige Engagement der Liga in Deutschland zu unterstreichen", sagt Alexander Steinforth, General Manager der NFL in der DACH-Region. München sei ein "sehr emotionaler Ort" für die Liga" und habe "einen ganz besonderen Platz im Herzen unserer Fans".

Amercian Football in Fröttmaning, aber auch für die Jugend

Nicht nur derer, sondern auch der Protagonisten. "Das war eine der großartigsten Football-Erfahrungen, die ich je gemacht habe", hatte Legende Tom Brady nach dem Spiel 2022, das er mit den Tampa Bay Buccaneers mit 21:16 gegen die Seattle Seahawks gewonnen hatte, gesagt: "Dafür, dass ich seit 23 Jahren in der Liga bin, sagt das eine Menge aus. Die Fans waren unglaublich."

Die begeisterte Football-Legende Tom Brady verabschiedet sich nach der Partie im November 2022 von den Fans in Fröttmaning. © IMAGO/Douglas DeFelice

Zusätzlich zu Spielen wird die NFL mit der Stadt im Rahmen ihres Sportförderprogramms zusammenarbeiten, um Flag Football – die kontaktlose Variante des Footballs, die bei Olympia 2028 in Los Angeles zum Programm gehören wird, weiterzuentwickeln.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung des NFL Flag Programms, das 2020 in Deutschland ins Leben gerufen wurde. Seitdem hat das Programm über 40.000 junge Sportlerin Schulprogrammen und lokalen Jugendligen gefördert. In München gibt es zudem eine Fortbildung für Lehrkräfte in Flag Football, die das Referat für Bildung und Sport zusammen mit der NFL durchführt. Flag-Football-Felder gibt es beispielsweise schon am Campus Riem.

Gastiert die NFL zur Wiesn-Zeit?

Doch nicht nur sportlich, auch finanziell dürfte sich das erneute NFL-Gastspiel für die Landeshauptstadt rentieren. 2022 waren rund um die Münchner Partie laut Steinforth "wirtschaftliche Effekte" in Höhe von 70 Millionen Euro generiert worden.

Wann wird gespielt? "Das Oktoberfest ist natürlich ein super-spannendes Datum", ließ Steinfurth bei RTL offen: "Wir haben unterschiedliche Optionen auf dem Tisch, haben in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit dem November gemacht." Welche Mannschaften auflaufen werden, steht ebenfalls noch nicht fest, es sei aber laut Steinfarth eine "sehr große Nachfrage bei den Teams" vorhanden.