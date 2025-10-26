AZ-Plus
  • Elterntaxis vor den Schulen: Was sich 2026 in einem Münchner Stadtteil ändern wird

Elterntaxis vor den Schulen: Was sich 2026 in einem Münchner Stadtteil ändern wird

Im Januar 2026 soll in Trudering die erste Schulstraße in München starten. Schon wenige Monate später wird eine zweite eingerichtet. Damit soll hohes Verkehrsaufkommen vor Schulen durch Elterntaxis verhindert werden.
André Wagner |
Sogenannte Helikopter-Eltern sorgen mit ihren Elterntaxis vor Schulen für ein Verkehrschaos und gefährliche Situationen. (Symbolbild)
Sogenannte Helikopter-Eltern sorgen mit ihren Elterntaxis vor Schulen für ein Verkehrschaos und gefährliche Situationen. (Symbolbild) © imago/Breuel-Bild

Sogenannte Elterntaxis sorgen vor vielen Münchner Schulen fast täglich für ein hohes Verkehrsaufkommen. Um dieses Problem einzudämmen, hat der Münchner Stadtrat im März beschlossen, grundsätzlich Schulstraßen einrichten zu können.

Im Januar 2026 soll an der Grundschule in der Forellenstraße in Trudering die erste Schulstraße an den Start gehen. Und im April 2026 soll, ebenfalls in Trudering, die zweite Schulstraße eingerichtet werden. Geplant ist diese vor der Grund- und Mittelschule an der Lehrer-Wirth-Straße, wie der Bezirksausschuss am Donnerstag einstimmig beschlossen hat. Gewählte Elternvertretungen waren im Sommer auf die Barrikaden gegangen, hatte fehlende Konzepte und mangelnde Kommunikation angeprangert.

Trudering bekommt zweite Schulstraße

Gemäß diesem BA-Beschluss soll die Lehrer-Wirth-Straße südlich der Erika-Cremer-Straße, die Caroline-Herschel-Straße und die Elisabeth-Dane-Straße zwischen Lehrer-Wirth-Straße und Grünanlage als Schulstraße ausgewiesen werden. Die betreffenden Straßenabschnitte werden dafür von Montag bis Freitag (werktags) zwischen 7.30 und 8 Uhr für alle Kraftfahrzeuge gesperrt. Die Regelung wird durch eine entsprechende Beschilderung gekennzeichnet, eine bauliche Veränderung der Straßen ist nicht vorgesehen.

Für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen müssen, sollen in der Erika-Cremer- und der Maria-Montessori-Straße "Bringzonen" eingerichtet werden, die zwischen 7 und 9 Uhr dem Ein- und Aussteigen der Kinder dienen.

Linien- und Schulbusse, Einsatz- und Rettungsfahrzeuge, die Straßenreinigung und die Müllabfuhr sind von der Regelung ausgenommen und dürfen den gesperrten Bereich jederzeit befahren.

Bürgermeister Krause lobt BA-Beschluss

Auf Antrag können Ausnahmegenehmigungen für die Zufahrt und das Parken erteilt werden, zum Beispiel für Anwohnende und Gewerbetreibende.

"Kinder müssen sich im Straßenverkehr sicher bewegen können, das hat oberste Priorität. Der Bringverkehr mit dem Auto sorgt immer wieder für gefährliche Situationen. Schulstraßen können einen Beitrag leisten, die Sicherheit rund um Schulen zu erhöhen. Ich freue mich über die einstimmige Entscheidung des Bezirksausschusses", lobt Bürgermeister Dominik Krause (Grüne) die Einrichtung einer zweiten Schulstraße in Trudering.

66 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Ali Kante am 26.10.2025 11:01 Uhr / Bewertung:

    Vielleicht sollte man die Schulwege etwas sicherer machen. Ich würde auch mein Kind mit dem Auto zur Schule bringen und auch wieder abholen wegen Wegelagerern und Strauchdieben mit spitzen Gegenständen und so.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Nobbse2710 am 26.10.2025 12:23 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Ali Kante

    Todesursachen in Deutschland.
    Die letzten 30 Jahre.

    Täter Männer Frauen
    Links-
    extremistische
    Morde O O

    Islamistische
    Anschläge 24 O

    Amokläufe an
    Schulen 36 O

    Rechtsextreme
    Morde 220 O

    Tötungen
    durch
    Polizisten 365 O

    Kindstötungen
    durch
    Angehörige 600-1.050 300-600

    Tote durch
    häusliche
    Gewalt 2.850-4.275 150-225

    Quellen: BKA, 2023 - ZDF, 2024 - Bundesregierung/BKA, 2023 - Amadeu Antonio Stiftung, 2023
    Destatis/BMI, 2024 - BKA, 2023 - DGUV, 2024 - DHS/BZgA, 2023 - DKFZ, 2023

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Gelegenheitsleserin am 26.10.2025 20:53 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Ali Kante

    @Ali Kante
    "Vielleicht sollte man die Schulwege etwas sicherer machen. Ich würde auch mein Kind mit dem Auto zur Schule bringen und auch wieder abholen wegen Wegelagerern und Strauchdieben mit spitzen Gegenständen und so"

    Vermutlich kommt es öfter vor, dass ein Kind auf dem Schulweg von einem Auto angefahren wird als dass ihm auf dem Schulweg von einem "Wegelagerer" oder "Strauchdieb" Gefahr droht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
