Eisstockschießen über München: Diese Terrasse ist auch im Winter ein Erlebnis

Ein Hotel im Münchner Westend öffnet seine Dachterrasse "Cloud 6" auch im Winter. Dort können Gruppen auf zwei Eisstockbahnen spielen – dank Kunststoff-Eisstöcken auch bei milden Temperaturen.
Bis zu acht Personen können auf der "Cloud 6" gegeneinander im Eisstockschießen antreten.
Bis zu acht Personen können auf der "Cloud 6" gegeneinander im Eisstockschießen antreten.

Eisstockschießen ist in. Immer mehr Biergärten bieten den Winter-Spaß für Gruppen an. Ab sofort können die Münchner auch über den Bahngleisen gegeneinander antreten.

Das Hotel Marriott City West hat mit der "Cloud 6" eine große Dachterrasse mit Platz für zwei Bahnen. Dort kann man auch bei 15 Grad die Eisstöcke sausen lassen, denn sie sind aus Kunststoff. Eine Stunde für bis zu acht Personen kostet 99 Euro inklusive Glühwein.

Im Marriott-Hotel: Wintersport und Glühwein über den Bahngleisen

Für zusätzliche Weihnachtsmarkt-Romantik sorgen Holzhütten und vier Skigondeln. Diese wurden gemütlich mit Tischen, Bänken und einer Heizung ausgestattet. Sechs Personen finden dort Platz und werden für 69 Euro pro Person vom Küchenteam mit feinem Käsefondue, Fondue Chinoise oder traditionellem Raclette und einem Glas Champagner verwöhnt.

Das alles kann im Voraus gebucht werden. Aber auch Spontanbesucher sind willkommen. Die können die Aussicht mit einem Glühwein (8,50 Euro) im Loungebereich genießen.

