Eispreise im Deutschlandvergleich: Nirgendwo ist die Kugel so teuer wie in München

Ein neuer, wenig erfreulicher Platz eins für München: Die bayerische Landeshauptstadt hat im Schnitt das teuerste Eis in ganz Deutschland!

In München ist das Eis am teuersten.

München - Der Sommer ist in Deutschland angekommen und mit den warmen Temperaturen nimmt auch die Eis-Saison Fahrt auf. Allerdings müssen die Deutschen unterschiedlich tief in die Taschen greifen, um sich ein leckeres Eis zu gönnen – das zeigt der Städtevergleich des "4U Magazin". München ist bei den Eispreisen Spitzenreiter.

In Wuppertal gibt es das günstigste Eis

Deutschlandweit befragte das "4U Magazin" 105 Eisdielen und Eiscafés. Das Ergebnis der Umfrage ergab, dass eine Kugel Eis im Durchschnitt 1,62 Euro kostet. In Wuppertal ist das Eis mit durchschnittlich 1,37 Euro pro Kugel zwar am günstigsten, im Vergleich zum Vorjahr ist der Preis aber um 14 Prozent gestiegen. 2022 gab es eine Kugel noch für 1,20 Euro.

München ist Schlusslicht im Städte-Ranking

Hamburg liegt mit 1,63 Euro nur knapp über dem Landesdurchschnitt, in Berlin müssen die Bürgerinnen und Bürger im Schnitt 1,77 Euro ausgeben. Stuttgart schafft es mit 1,87 Euro auf den Vorletzten Platz. Schlusslicht im Städte-Ranking ist München. In der Bayerischen Landeshauptstadt müssen Eis-Fans im Schnitt 2,03 Euro für eine Kugel auf den Tisch legen.

Das "4U Magazin" fand im Rahmen der Befragung außerdem heraus, welche Eissorten in Deutschland am beliebtesten sind. Sieger sind hier ganz klar die Klassiker Vanille, Stracciatella, Pistazie, Joghurt und natürlich Schokolade in allen Variationen. Aber auch ausgefallenere Sorten wie Erdbeer-Basilikum, Cheesecake oder Joghurt-Lavendel kommen gut an.