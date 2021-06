Eiskalte Analyse: Reise-Portal kürt München zur teuersten Eis-Stadt

Passend zum sommerlichen Wetter hat ein Reise-Unternehmen die Eis-Preise in deutschen Großstädten untersucht – warum auch immer. Den Ergebnissen zufolge zahlt München auch hier am meisten.

Der "Studie" zufolge ist eine Kugel Eis in München am teuersten. (Symbolbild)

München - Wer Ferienwohnungen vermarkten will, macht das am besten über die Eis-Preise in den jeweiligen Städten. So oder so ähnlich haben sich das vermutlich findige Marketing-Strategen des Portals "Traum-Ferienwohnungen.de" gedacht.

Die Experten dort haben sich also hingesetzt und Eis-Deutschland preislich vermessen. Das Ergebnis: Der Preis pro Kugel ist in München doppelt so hoch wie in Bielefeld. Am größten ist das Angebot hingegen in Düsseldorf, weniger gut ist es in Dortmund.

München hat die höchsten Eis-Preise – sagt eine Reise-Seite

München reiht sich mit einem Preis von 2,10 Euro pro Eiskugel ganz unten im Ranking der Reise-Seite ein. Im Bundesschnitt kostet die Kugel laut der "Studie" 1,46 Euro.

Untersucht wurde auch, wie gern Eis geschleckt wird. Nirgends schmeckt Besuchern das Eis demnach so gut wie in Düsseldorf. Das Bielefelder Eis ist nicht nur günstig, sondern auch beliebt: Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,46 Punkten bei Google teilt sich die Stadt gemeinsam mit München den zweiten Rang (ebenfalls 4,46).

Zur höchst wissenschaftlichen Methodik schreibt die Seite: "Für die Ermittlung der durchschnittlichen Preise wurden die Kosten pro Eiskugel in den drei beliebtesten Cafés mit dem Schlagwort Eiscreme auf Tripadvisor für die 20 größten deutschen Städte bestimmt. Bei verschiedenen Preisen je nach Sorte wurde der Mittelwert berechnet. Für die Anzahl sowie die Bewertung der Eisdielen wurden alle Google-Ergebnisse in den 20 Städten ermittelt und analysiert."