  Eine unbezahlbare Erfahrung für junge Kicker: Jetzt für FC Diabetes spenden
Eine unbezahlbare Erfahrung für junge Kicker: Jetzt für FC Diabetes spenden

Der FC Diabetes bringt junge Fußballer zusammen – und zeigt, dass der Sport auch mit Erkrankung möglich ist. Jetzt spenden und gewinnen.
Dominik Petzold |
Spieler, Betreuer und Eltern zusammen auf einem Vereinsfoto des FC Diabetes
Spieler, Betreuer und Eltern zusammen auf einem Vereinsfoto des FC Diabetes

Jetzt für FC Diabetes spenden 

Hier können Sie spenden

Am letzten Wochenende kamen junge Fußballspieler aus Polen, Schweden, Ungarn und Deutschland nach Neufahrn bei Freising. 110 Kicker reisten an, vom Grundschulalter bis zu jungen Erwachsenen – alle mit Diabetes. Sie zeigen, dass Fußball trotz Krankheit möglich ist. Der FC Diabetes organisiert das Turnier, um Gemeinschaft, Bewegung und einen selbstbewussten Umgang mit Diabetes zu fördern. Vor zwei Jahren gegründet, zählt der Verein inzwischen 185 Mitglieder deutschlandweit.

Von der Selbsthilfegruppe zum Fußballverein

Angela Freifrau von Müffling-Tietscher gründete den Verein 2023, nachdem sie mit ihrem Sohn erstmals an einem Turnier für Diabetiker in Polen teilgenommen hatte. Die jungen Spieler kommen aus ganz Deutschland, einige spielen in Leistungszentren, andere nur auf dem Schulhof. Mehrmals im Jahr nehmen sie gemeinsam an Turnieren und Freundschaftsspielen teil.

Hier können Sie spenden

Zwei junge Spieler des FC Diabetes (in weiß) wollen den Ball behaupten.
Zwei junge Spieler des FC Diabetes (in weiß) wollen den Ball behaupten.

"Die Kinder erkennen, dass sie mit Diabetes nicht außen vor sind", sagt von Müffling-Tietscher. Junge Kicker lernen voneinander – vom Umgang mit Sensoren oder Kathetern bis hin zur Sicherheit auf dem Spielfeld. So gewinnen sie Selbstvertrauen und erleben, dass Sport trotz Diabetes problemlos möglich ist.

Hier können Sie spenden

Unterstützung durch Spenden

Der FC Diabetes möchte auch Trainer und Vereine ermutigen: Diabetes ist kein Ausschlussgrund. Für die Turniere fallen jedoch hohe Kosten an, etwa für Halle, Bus, Verpflegung und Trikots. Auch Reisen ins Ausland müssen die Familien selbst finanzieren.

Bis zum 30. November können Unterstützer beim Projekt "Gutes vereint" für den FC Diabetes spenden und dabei Preise gewinnen.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.

