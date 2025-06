Ende 2024 schloss das Esszimmer. Seitdem ist dort kein Stein auf dem anderen geblieben. The Cloud by Käfer heißt das neue Restaurant hoch oben in der BMW-Welt. Küchenchef Jens Madsen und sein Team sind äußerst motiviert

Aus Bobby Bräuers Wohnzimmer ist eine Wolke geworden. 2013 eröffnete Michael Käfer das Gourmet-Restaurant Esszimmer in der BMW-Welt mit Küchenchef Bobby Bräuer. Der erkochte dort zwei Michelinsterne, hielt sie bis zuletzt und hörte Ende 2024 auf.

Käfer und die BMW-Welt haben den Neustart für ein völlig neues Konzept genutzt. Passend zur schwebenden Lage im dritten Stock heißt das Restaurant jetzt "The Cloud by Käfer“.

In der Küche steht Jens Madsen, ehemaliger Souschef von Bräuer. Der hat das Handwerk seines Meisters verinnerlicht und in etwas Neues umgewandelt. "Culinary Nomadism“ nennt er sein Konzept. Dafür reist er durch die Küchen der Welt, arbeitet mit und wandelt seine Erfahrungen mit regionalen Zutaten in eigene Gerichte um.

Die Gewürze und Eindrücke aus Ost- und Südafrika erleben die Gäste im ganzen Restaurant auch plastisch. © Daniel von Loeper

Los geht's mit Nomadic Earth: Ost- und Südafrika

Jedes Jahr widmet er sich einer neuen Region. Los geht’s mit Nomadic Earth, Ost- und Südafrika. Eine Art Heimspiel für Madsen, denn der 31-Jährige wurde in Tansania geboren und kam mit acht Jahren nach München. Schon seine Mutter kochte die Aromen ihrer Heimat mit hiesigen Zutaten.

Die passende Atmosphäre hat BMW Group Designworks geschaffen und die gesamten Räumlichkeiten neu definiert. Um das Gefühl einer wolkigen Schwerelosigkeit herzustellen, musste erst ein Mal ein schweres Objekt durchs Fenster bugsiert werden: Herzstück der Cloud ist ein fünf Tonnen schwerer Titan-Tisch. Dieser "Monolith Table“ steht unter einer großen Wolke, dient den Köchen als Vorbereitungsküche, und sieht aus wie ein eleganter Marmorfelsen. Dahinter befindet sich die kalte Küche. Im Laufe des Abends können die Gäste den Köchen durch die getönt verglaste Wand bei der Arbeit zuschauen. Noch weiter hinten befindet sich die warme Küche. Madsen arbeiten dort zwei Souschefs zu: Alexander Ködel in der kalten Küche und Quirin Stracka in der warmen.





Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Das Wolken-Team empfängt seine Gäste motiviert, offen und herzlich

Überhaupt steht und fällt ein Restaurant mit seinem Personal. Mit dem Wolken-Team hat Michael Käfer einen wahren Glücksgriff getan. Restaurantleiterin Mona Röthig empfängt ihre Gäste mit einer so natürlichen Offenheit, dass man aufpassen muss, sie nicht mit einem allzu langen Plausch von der Arbeit abzuhalten. Jeder einzelne Mitarbeiter scheint großen Spaß an der Arbeit und Interesse an den Gästen zu haben. Auch Sommelier Luigi Pecchia ist mit Leidenschaft dabei. Für das aktuelle Menü hat er sich eine spezielle, aber äußerst stimmige Getränkebegleitung ausgedacht: eine Mischung aus Wein und alkoholfreien Getränken. Da ergänzen auch mal ein feiner Kokosdrink oder eine würzige Tomatenessenz einen Gang.

Oben wird feinstens gespeist, unten laufen Menschen durch die BMW-Welt. © Daniel von Loeper

Insgesamt acht Gänge umfasst das erste Menü. Im Laufe des Jahres wird es sich saisonal noch ändern. Aber das Motto „Nomadic Earth“ bleibt. "Reisen und das aufsaugen, was uns berührt“, beschreibt Madsen das Konzept. Gleich mit den Aromen aus Ost- und Südafrika zu starten, ist mutig. Vermutlich dürfen die wenigsten Gäste eine Ahnung davon haben.

Aber vom Gruß aus der Küche bis zum Dessert erzählt jedes Gericht eine Geschichte, sei es durch ein spezielles Gewürz, eine Zubereitungsart oder eine Konsistenz.

"Mama Agi’s Idombolo“. Gedämpftes Brot der Zulu neu interpretiert. © Daniel von Loeper

Sogar Streetfood baut Jens Madsen in sein Menü ein

In Ostafrika spielt Ziegenmilch eine große Rolle. Madsen kombiniert sie als feinsäuerliche Creme mit der Gewürzmischung Dukkah, frischem Erbsen-Sorbet und Kaviar. Das gedämpfte Brot Idombolo serviert Madsen mit geschmorter Paprika. Auch Streetfood baut er in sein Menü ein: Das Fladenbrot Chapati gefüllt mit Milchkalb wird mit der Hand gegessen. "Mein absoluter Lieblingsgang“, sagt Käfer zur AZ. Die AZ selbst kann sich noch gar nicht entscheiden, so vielfältig, fein und extravagant waren die einzelnen Gänge. Passend dazu ändern sich auch Farben, Licht und Sound im Lokal. Das merkt man so richtig erst dann, wenn man die Wolke wieder verlassen muss.

Michael Käfer (l.) und Küchenchef Jens Madsen. Münchens Feinkost-König geht mit seinem neuen Küchenchef in der BMW-Welt sowohl kulinarisch als auch architektonisch völlig neue Wege. Das Konzept soll sich noch besser in die BMW-Welt einfügen. © Daniel von Loeper



Am Olympiapark 1

Reservierungszeiten: Montag bis Samstag von 19 bis 20 Uhr

8-Gang-Menü: 290 Euro,

Getränkebegleitung: 160 Euro, alkoholfrei 140 Euro