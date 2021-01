Einbruchgefahr und Corona-Verstöße: Polizei holt Hunderte Münchner von Eisflächen

Die zugefrorenen Seen und Kanäle locken Wintersportler in die Parks im Stadtgebiet. Hunderte hat die Polizei am Samstag von den Eisflächen geholt.

17. Januar 2021 - 12:47 Uhr | AZ

Beim Eislaufen im Englischen Garten erwischt werden: derzeit besser nicht. (Symbolbild) © imago/STPP

München - Nicht nur mehr Spaziergänger, sondern auch mehr Wintersportler sind in Corona-Zeiten in den Münchner Parks anzutreffen. Am Samstagmittag (16. Januar) gegen 12.30 Uhr waren Hunderte Münchner auf dem Kleinhesseloher See im Englischen Garten unterwegs: Streifen der Münchner Polizei stellten bis zu 250 Personen auf dem Eis fest, die dort zu Fuß und auch in Schlittschuhen über die dünn zugefrorene Eisfläche schlitterten. Drei Gruppen mit bis zu acht Personen spielten nach Polizeiangaben Eishockey. Eishockeypartien auf dem Kleinhesseloher See Schilder weisen momentan am Rande des Sees darauf hin, dass die Eisfläche wegen Einbruchgefahr nicht betreten werden darf. Die Polizei versuchte mit Lautsprecherdurchsagen, die Personen auf die Gefahr hinzuweisen und zum Verlassen der Eisfläche zu bewegen. Ein Großteil begab sich daraufhin vom Eis. Einige der Eishockeyspieler wurden identifiziert und wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (Mannschaftssport) angezeigt. 300 Personen schlittern in Nymphenburg Nur wenige Stunden vorher - gegen 10.00 Uhr - kontrollierten Beamte den zugefrorenen Schlosskanal in Nymphenburg, wo ebenfalls zahlreiche Personen entlangschlitterten. Bis zum Abend wurden auch hier die Wintersportler mit Lautsprecherdurchsagen von Eisfläche geholt - im Laufe des Tages rund 300 Personen. Auch auf dem Nymphenburger Kanal besteht derzeit Einbruchgefahr: Laut den Verantwortlichen des Kanals ist für eine Tragfähigkeit der Eisdecke eine Dicke von zehn Zentimetern nötig. Diese sei momentan noch deutlich unterschritten.