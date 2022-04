Einbrecher platzt nachts in fremdes Schlafzimmer

Eine 42-Jährige schreckt aus dem Schlaf hoch und schreit den unbekannten Täter in die Flucht.

Berg am Laim - Die Zeit für den Einbruch hatte der Täter denkbar schlecht gewählt - die Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. Denn wer nicht in Urlaub gefahren ist, ist garantiert daheim, weil wegen des Feiertags ab Mitternacht alles geschlossen hat.

Einbruch in der Rofanstraße in Berg am Laim

Gegen 4 Uhr morgens drang ein Unbekannter in das Einfamilienhaus einer Mediengestalterin im Bereich der Rofanstraße in Berg am Laim ein. Er hebelte unbemerkt die Terrassentür auf und begann dann, die Räume nach Wertsachen zu durchsuchen. Im Erdgeschoss fand der Einbrecher einen Geldbeutel mit ein paar Euro. Die 42-Jährige und ihr Kind lagen ahnungslos in ihren Zimmern im Bett und schliefen.

Einbrecher leuchte mit Taschenlampe ins Schlafzimmer der Hausbesitzerin

Der Einbrecher schlich sich über die Treppe hoch ins Obergeschoss. Er öffnete leise eine der Türen und leuchte mit seiner Taschenlampe in den dunklen Raum. Was er nicht ahnte, er hatte ausgerechnet das Schlafzimmer der Hausbesitzerin erwischt. Die Frau schreckte aus dem Bett hoch, sah den Schein einer Taschenlampe und begriff sofort was los war: Ein Einbrecher stand in ihrem Schlafzimmer. Sie begann so laut um Hilfe zu rufen, wie sie nur konnte. Der Täter geriet in Panik und rannte davon. Geblendet durch die Taschenlampe konnte die Frau den Mann nicht erkennen.