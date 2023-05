Ein Wochenende rund ums E-Bike

Die E BIKE DAYS München gehen in die sechste Runde und die Registrierung ist bereits geöffnet.

15. Mai 2023 - 06:09 Uhr

Der Frühling ist gestartet, die Tage werden länger und die Sonne zeigt sich immer häufiger. Perfekte Bedingungen, um sich auf zwei Rädern sportlich zu betätigen. Doch es muss nicht immer zu Schweißperlen führen wie viele E-Biker seit Jahren wissen. Denn E-Bikes sind nicht mehr nur noch ein Hype sondern sind Trend und Realität geworden - aus dem Alltag vieler deutscher Radfahrer und Radfahrerinnen nicht mehr wegzudenken.

Vor Ort bietet sich ein umfangreiches Rahmenprogramm für alle Altersgruppen und Interessen rund ums Thema E-Bike. © Daniele Molineris

Die E BIKE DAYS München 2023

Doch wie soll man sich entscheiden zwischen hunderten von Marken, Einsatzbereichen, Motoren, Batterieleistungen und vielen anderen Komponenten? Professionelle Beratung mit anschließender Testfahrt bei allen branchenbekannten Marken und Newcomern wäre ideal und genau das bieten die , die vom 19. bis 21. Mai E-Biker-Herzen höherschlagen lassen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Auch in ihrem sechsten Jahr sind die E BIKE DAYS in München weiterhin ein zentraler Treffpunkt für die E-Bike-Branche. Geschäftsführer vom Veranstalter Communico GmbH

Auch bedankt er sich über den breiten Zuspruch der Industrie: "Erneut haben über u. a. Branchengrößen wie Specialized, ABUS, Scott und Shimano aber auch viele regionale Händlern ihr Kommen zugesagt. Dieses Commitment macht die Veranstaltung zu einem der bedeutenden Bikefestivals."

Mit dieser Ansicht steht der Geschäftsführer der Bad Tölzer Eventagentur nicht alleine da. Auch Michael Wild vom bekannten Komponenten Hersteller Shimano widmet München als Standort eine hohe Priorität und ist von den E BIKE DAYS überzeugt.

Natürlich spielt in Sachen E-Mountainbike die Musik vor allem im alpennahen Raum in Süddeutschland und München hat ein weitreichendes Einzugsgebiet. Zudem bietet der Olympiapark eine sehr gute Infrastruktur für diese Veranstaltung. Michael Wild von Shimano

Über 1.000 E-Bikes stehen den Besucher und Besucherinnen während der E BIKE DAYS kostenlos zum Testen zur Verfügung. © Daniele Molineris

Diese passende Infrastruktur bestätigt auch Michael Richter (Market Leader Specialized Germany GmbH) der die Präsenz der amerikanischen Marke Specialized zusätzlich mit dem Anstieg der Elektromobilität begründet: "Auf unserer großen Show-Fläche und dem perfekten Testgelände im Olympiapark können sich alle durch die optimale Beratung und die Bike-Testmöglichkeiten von unseren E-Bikes überzeugen. Zudem sind die ein wichtiger Partner, wenn es darum geht, nachhaltige Mobilität zu fördern und das E-Bike als wesentliches Element davon zu etablieren."

Für alle Neulinge, die einen Einstieg in die Welt des E-Bikens suchen, warten Teststrecken, Fahrtechnikparcours, Sightseeing-Touren sowie weitere spannende Kurse und Side-Events. Dank der optimalen Beratung vor Ort bietet sich für jeden die Möglichkeit, das Wunsch-E-Bike zu finden.

Das Event bietet auch jede Menge Aktion. © Daniele Molineris

Der Eintritt zum Gelände ist kostenfrei. Eine kostenlose Registrierung oder vor Ort ist notwendig, wenn man ein E-Bike Probe fahren möchte- und genau das sollte man sich nicht entgehen lassen.

E-Bike meets Tourism

Für viele ist das E-Bike aus dem Urlaub nicht mehr wegzudenken und genau deshalb bieten auch hier die E BIKE DAYS einen Einblick in die Tourismuswelt. Istrien in Kroatien, Trentino in Norditalien oder doch lieber Urlaub in den unzähligen nahegelegenen bayrischen Urlaubsgebieten?

Auf der neugeschaffenen Tourismus-Area inkl. Pumptrack für Kinder und Familien gilt es das Angebot einzelner Tourismusdestinationen und -ausstellern zu entdecken.

Auf einen Blick

Datum: 19. - 21. Mai 2023

Öffnungszeiten: Fr.: 13:00 - 19:00; Sa. 10:00 - 19:00; So. 10:00 - 17:00

Ort: Olympiapark München

Eintritt, Testen und Techniktraining sind für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kostenlos.

Für Testfahrten ist eine kostenlose Registrierung auf der Homepage oder vor Ort notwendig.

Weitere Informationen finden sich unter

Kontakt: email@ebikedays.de; 08041/7997510