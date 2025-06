Ein Hollywoodstar im Stadion, Zoff in der U-Bahn und Pyro in der Arena: Alles rund um das CL-Finale in der Stadt

Champions-League-Finale in der Allianz Arena. Was ist los in der Stadt? Was treiben die Fußball-Fans so? Warum ist der Schriftzug am Stadion weg? Und welcher Hollywood-Star wird erwartet?

München - Am Samstagabend um 21 Uhr trafen Paris Saint-Germain und Inter Mailand im Champions-League-Finale in der Münchner Allianz Arena aufeinander. Schon vor dem Anpfiff war in der Stadt und im Stadion einiges los. Die AZ gibt einen Überblick über die Geschehnisse und Besonderheiten in der Stadt und der Arena.

+++ Glückwunsch an Paris +++

Das Spiel ist aus. PSG schlägt Inter Mailand historisch hoch mit 5:0 und gewinnt erstmals die Champions League.

GESCHAFFT!!! PSG gewinnt erstmals die Champions League. © IMAGO/Mustafa Yalcin

+++ Ordner und Polizei marschieren auf +++

Kurz vor Abpfiff stellen sich die Ordner und Polizei vor den PSG-Fanblock um einen möglichen Platzsturm zu verhindern, doch die Fans wissen sich bisher zu benehmen.

+++ Inter-Fans gehen schon vor dem Abpfiff +++

Zwar sind noch einige Minuten zu spielen, aber beim Stand von 5:0 für Paris verlassen die Inter-Fans jetzt fluchtartig das Stadion. Sie haben genug vom desolaten Auftritt ihrer Mannschaft.

+++ München ein gutes Pflaster für französische Teams +++

Das letzte französische Team, welches die Champions League gewinnen konnte, war 1993 Olympique Marseille. Damals fand das Finale ebenfalls in München statt.

+++ Und noch ein Funfact +++

Das Finale ist das fünfte Endspiel der Champions League bzw. des Europapokals der Landesmeister, das in München stattfinden. Und bisher immer hat das Team gewonnen, das zuvor noch nie den Henkelpott mit nach Hause nehmen konnte (1979 Nottingham Forest Sieger gegen Malmö, 1993 Olympique Marseille gegen AC Mailand, 1997 Dortmund gegen Juventus Turin 2012 Chelsea gegen den FC Bayern) Und es sieht so aus, als würde diese Serie mit PSG weitergehen. Auch die Pariser konnten bisher noch nie ein CL-Finale für sich entscheiden. 2020 gab es eine 1:0-Niederlage gegen den FC Bayern.

+++ Toni Kroos ist auch da +++

Ex-Bayern-Star und sechsmaliger Champions-League-Sieger Toni Kroos wurde auch unter den Zuschauern gesichtet.

Der sechsmalige Champions-League-Gewinner Toni Kroos ist auch in der Allianz Arena. © IMAGO/Mustafa Yalcin

+++ Die Macht der Münchner Nordkurve +++

Kleiner Funfact zu Endspielen der Champions League in München.

1993 siegt Olympique Marseille, deren stehen Fans in der Nordkurve des Olympiastadions.

1997 gewinnt der BVB - mit seinem Anhang im Norden des Olympiastadions.

2012 siegt Chelsea - auch deren Fans feiern im Norden, diesmal in der Allianz Arena.

2025 stehen die Fans von PSG in der Nordkurve ...

+++ Ein bisschen Uefa-Kritik darf schon sein +++

Spricht für sich. © IMAGO/David Klein

+++ Paris trifft und die Fans zündeln +++

Achraf Hakimi erzielt das 1:0 für PSG. Daraufhin brennen die Fans gleich mal ein paar Pyros ab.

PSG-Fans brennen Pyrotechnik ab. © Kilian Kreitmair

+++ Auch Markus Söder im Stadion +++

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lässt sich das CL-Finale nicht entgehen. Von DFB-Präsident Bernd Neuendorf gab es sogar ein Geschenk – das Traditionstrikot der deutschen Nationalelf.

+++ Der Ball rollt +++

Da war der Anpfiff, das Champions-League-Finale 2025 in München läuft.

+++ Mega-Choreo der PSG-Fans +++

Der Pariser Anhang mit einer Choreo über zwei Ränge. "Ensemble, nous sommes invincibles" war darauf zu lesen. (Auf Deutsch: Gemeinsam sind wir unbesiegbar)

Überdimensionale Choreo der PSG-Fans. © IMAGO/Goal Sports Images

+++ Gleich geht es los +++

Die Mannschaften haben das Spielfeld der Allianz Arena betreten. Aus den Boxen dröhnt die Champions-League-Hymne.

+++ Jetzt rocken Linkin Park und David Garett +++

Die Kick Off Show mit Linkin Park hat begonnen. Die Band aus den USA feuert ein kleines Hit-Medley ab. Wer ein ganzes Konzert genießen möchte, muss noch bis 11. Juni 2026 warten, dann kommt Linkin Park zurück in die Münchner Allianz Arena.

Die Band Linkin Park zündet vor dem Anpfiff ein kurzes Hit-Feuerwerk ab. © IMAGO

Während die Bühne abgebaut wird, gibt Star-Geiger David Garett noch "Seven Nations Army zum Besten. Währenddessen wird noch einmal der Champions-League-Pokal aufs Feld gebracht.

Auch Star-Geiger David Garrett hatte einen kurzen Auftritt. © IMAGO/GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

+++ Königsplatz wegen Überfüllung geschlossen +++

Auch auf dem Königsplatz heißt es nun Rien ne va plus, Nichts geht mehr. Die Public Viewing Area ist wegen Überfüllung geschlossen. Die Polizei bittet darum, nicht mehr anzureisen.

+++ Hollywood-Star Tom Cruise im Stadion +++

Auch Filmstar Tom Cruise ist in der Allianz Arena. Gemeinsam mit David Beckham kommentiert er für Paramount+ das Finale.

Tom Cruise kommentiert zusammen mit David Beckham das Finale für Paramount+. © Screenshot: ZDF

+++ Bayern-Star Alphonso Davies und Uli Hoeneß sind im Stadion +++

Der derzeit verletzte Bayern-Star Alphonso Davies sieht sich das Champions-League-Finale live in der Allianz Arena an. In seiner Instagra,-Story ist zu sehen, wie der Linksverteidiger das Stadion wie ein normaler Fußball-Fan betritt. Darin sagt er: "This should be us" ("Das sollten wir sein."). Bayern München schied bereits im Viertelfinale gegen Inter Mailand aus.

Auch FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß lässt sich das Finale in seinem Stadion nicht nehmen. Aus organisatorischen Gründen darf er aber nicht auf seinem normalen VIP-Parkplatz parken, sondern muss in eines der VIP-Parkhäuser fahren.

Auch Miroslav Klose und Jürgen Klinsmann sind unter den Zuschauern in der Arena.

+++ Die Arena brodelt +++

PSG-Coach Luis Enrique ist total begeistert von der tollen Stimmung in der Allianz Arena. Als seine Mannschaft den Platz betritt, wird es laut im Fröttmaninger Schlauchboot. Die Paris-Ultras sind alle in weißen Shirts im Stadion und heizen schon beim Warmmachen mächtig ein. Aber auch die komplette Inter-Kurve klatscht immer wieder.

Bestgelaunte PSG-Fans in der Arena. © IMAGO/Spada/LaPresse

+++ Die Startaufstellungen sind da +++

Mit diesen Aufstellungen gehen die beiden Teams ins Champions-League-Finale. Inter beginnt mit den beiden Ex-Bayern-Stars Sommer und Pavard.

Inter Mailand: Sommer - Pavard - Acerbi - Bastoni - Dumfries - Barella - Calhanoglu - Mkhitaryan - DiMarco - Thuram - Lautaro

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian – Doue, Dembelé, Kvaratskhelia

+++ Die Arena füllt sich +++

Noch knapp anderthalb Stunden bis zum Anpfiff und die Allianz Arena füllt sich merklich. Während die Stimmung auf dem Weg zur Arena hier und da etwas abflaute und es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern kam, ist man im Stadion schon wieder bestens gelaunt. Und vor der Arena verdient sich die Uefa mit zahlreichen Merchandising-Ständen noch ein paar Euro dazu.

+++ Da ist das Ding +++

Während die Spieler von PSG und Inter Mailand mittlerweile an der Allianz Arena angekommen sind und ihre Kabinen begutachten, wird auf dem Spielfeld schon mal das Objekt der Begierde präsentiert: der Uefa-Champions-League-Pokal.

Das Objekt der sportlichen Begierde: der Champions-League-Pokal. © IMAGO/Goal Sports Images

+++ Die Mannschaften sind da +++

Mit zwei Bussen und vier Mini-Vans kommt das Team von PSG um 19.30 Uhr an der Allianz Arena an. Zwei Minuten später folgt die Mannschaft von Inter Mailand. Ebenfalls mit zwei Bussen aber nur zwei Mini-Vans. Den Spielern kann man die Anspannung im Gesicht ablesen.

+++ Auch in Paris wird tüchtig gefeiert +++

Nicht nur in München, sondern auch in Paris sind die PSG-Fans allerbester Stimmung. Vor dem Parc des Princes, der Heimstätte von PSG, feiern Tausende Pariser Anhänger, wie der Verein bei Instagram zeigt. Im Prinzenparkstadion wird es zum CL-Finale ein großes Public Viewing geben.

+++ Ticketsuche vor der Allianz Arena +++

Einige Fußball-Fans hoffen auch ein Last-Minute-Ticket fürs Finale vor der Allianz Arena. Einige suchen an der U-Bahn noch Tickets, sind bereit bis zu 1000 Euro dafür zu zahlen.

Einige Fans hoffen an der U-Bahn Fröttmaning noch auf Tickets, manche sind bereit, bis zu 1000 € zu zahlen. © Kilian Kreitmair

+++ Fanausschreitungen in der U6 +++

Zwischen PSG-Anhängern und Fans von Inter Mailand kommt es in der U6 und an den Haltestellen immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Schlägen und Tritten.

+++ UCL Festival im Olympiapark wegen Überfüllung geschlossen +++

Drei Stunden vor dem Anpfiff geht im Olympiapark gar nichts mehr. Wegen Überfüllung wurde das Areal des UCL Festival für weitere Besucher geschlossen. Es wird darum gebeten, nicht mehr anzureisen und stattdessen das Finale alternativ beim Public Viewing auf dem Königsplatz zu verfolgen.

+++ Personen auf dem Gleis – weitere U-Bahn-Verzögerungen +++

Weil sich an der Haltestelle Fröttmaning Personen auf den Gleisen befanden, kam es dort zu einem Polizeieinsatz. Dadurch kommt es auf der U6 Richtung Stadion zu weiteren Verzögerungen.

Laut "Bild" soll es auch zu Auseinandersetzungen zwischen Inter- und PSG-Fans gekommen sein, bei dem einige Personen verletzt wurden. Die Polizei konnte dies der AZ auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen.

+++ U6 fährt wieder +++

Nach dem Reizgas-Einsatz an der Haltestelle "Universität" fahren die U-Bahnen wieder in Richtung Stadion, sind aber brechend voll.

Die Züge der U6 in Richtung Allianz Arena sind brechend voll. © Kilian Kreitmair

+++ Reizgas-Vorfall in der U6 +++

Auf der Fahrt zur Allianz Arena kam es in einer U-Bahn der Linie U6 an der Haltestelle "Universität" zu einem Reizgas-Einsatz. Aktuell halten alle Züge zum Stadion. Es gibt Chaos und einen massiven Rückstau. Die Notbremse wurde gezogen und die U-Bahn-Wache kommt nicht durch, um den Hebel zurückzustellen.

+++ Königsplatz leert sich im Moment etwas +++

Auf der PSG-Fanzone auf dem Königsplatz ist kaum noch was los, die meisten Fans, die ein Ticket besitzen, haben sich bereits zur Allianz Arena begeben. Diejenigen, die noch da sind, suchen Schatten unter den Schirmen. Auf der großen Videowall laufen Highlights beider Mannschaften der abgelaufenen CL-Saison. Gegen später wird sich die Fanzone zum Public Viewing aber wieder gut füllen.

Ab 17 Uhr ist nicht mehr so viel los am Odeonsplatz. © Kilian Kreitmair

+++ Polizei muss gegnerische Fans trennen +++

Am Dallmayr-Haus kommen sich PSG- und Inter-Fans ins Gehege und provozieren einander. Die Polizei droht mit dem Einsatz von Schlagstöcken. Danach war schnell wieder Ruhe eingekehrt.

+++ Die ersten Fans sind schon am Stadion +++

Noch sind es vier Stunden bis zum Anpfiff, aber die ersten Fans sind schon an der Allianz Arena angekommen.

Vier Stunden vor Anpfiff kommen die ersten Fans an der Allianz Arena an. © IMAGO/Mustafa Yalcin

+++ Polizei begleitet PSG-Fans durch die Innenstadt +++

Die PSG-Fans werden von der Polizei durch die Innenstadt geführt, vorbei an den von Inter-Fans gefüllten Kneipen. Es hagelt Pfiffe von beiden Seiten. Auch der ein oder andere Mittelfinger wird gezeigt und Napoli-Sprechchöre zur Provokation gesungen (Inter wurde knapp hinter Neapel nur 2.)

PSG-Fans bekommen Begleitschutz von der Polizei, während Inter-Fans singen und pfeifen

Am Marienplatz geht beim Donisl ein PSG-Trikot in Flammen auf, Inter-Fans singen dazu, in der Luft hängt der Geruch von Pyro.

Am Marienplatz geht ein PSG-Trikot in Flammen auf. © Kilian Kreitmair

+++ Inter-Fans entern das Hofbräuhaus +++

Was wäre ein Trip nach München ohne einen Besuch des weltberühmten Hofbräuhauses? Eben, er wäre nicht vollständig. Das denken sich auch hunderte von angereisten Mailand-Fans, die sich eine kühle Maß schmecken lassen.

Inter-Fans lassen sich im Hofbräuhaus eine kühle Maß schmecken. © Killian Kreitmair

+++ Inter-Spieler bestreiten Finale mit Trauerflor +++

Inter Mailand trauert um seinen früheren Präsidenten und Besitzer Ernesto Pellegrini. Der italienische Fußball-Spitzenklub teilte mit, dass Pellegrini im Alter von 84 Jahren verstorben sei. Das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain werden die Inter-Profis mit Trauerflor bestreiten.

+++ Absperrungen zwischen Marienplatz und Odeonsplatz aufgebaut +++

Der Marienplatz ist klar in Inter-Hand. Die ersten Pyros wurden schon gezündet. Im Donisl und im Stiftl wird die Stimme mit Bier geölt. Und dann immer wieder Fangesänge abgestimmt. Es wurden zwischen Marienplatz und Odeonsplatz Absperrungen aufgebaut.

Die Weinstraße ist fest in der Hand der Inter-Fans

+++ München macht mit dem Finale richtig Kasse +++

München wird zur internationalen Fanzone. Aus aller Welt sind Fans zum Champions-League-Finale nach München gereist und machen die Stadt zu einer einzigen Partymeile. Das macht sich auch im aktuell eher klammen Stadtsäckel bemerkbar. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga rechnet am Final-Wochenende mit rund 90.000 Übernachtungen ausländischer Gäste. Die Stadt München rechnet mit zusätzlichen Einnahmen von 46 Millionen Euro.

+++ Königsplatz wird zur Grande Nation +++

Während der Odeonsplatz fest in der Inter-Hand ist, haben die PSG-Fans den Königsplatz für sich eingenommen. Die Pariser Anhänger stimmen sich mit "PSG allez, PSG allez" und "Ici, c'est Paris" auf das Finale ein. Auch hier ist am Nachmittag alles friedlich, gegen später geht es dann gemeinsam zum Marienplatz um die U6 zur Allianz Arena zu entern.

PSG-Fan am Marienplatz. Am Königsplatz finden sich noch Tausende der Pariser Anhänger. © IMAGO/AllShotLive

+++ Fan-Zonen und Festival im Olympiapark gut besucht +++

Die beiden Fan-Zonen am Odeonsplatz und am Königsplatz sowie das Fan-Festival im Olympiapark sind gegen 15.30 Uhr sehr gut besucht. Laut Polizei herrscht eine tolle und friedliche Stimmung. In zahlreichen Lokalen sitzen Inter- und PSG-Fans zusammen und feiern.

Allerbester Stimmung in der Inter-Fanzone am Odeonsplatz. © Kilian Kreitmair

+++ Bisher ausgelassene Stimmung in München +++

Rund zehn Stunden vor Anpfiff in der Allianz Arena herrscht in München eine ausgelassene Stimmung. Laut Polizei sind die ersten Fans schon auf den Straßen unterwegs und stimmen sich friedlich für das Finale ein.

Noch herrscht zwischen und über den Fans von PSG und Inter Mailand eitel Sonnenschein. © IMAGO/Pierre Teyssot

Auch an den Grenzen und in den Bahnen gab es weitestgehend keine Vorfälle, wie ein Bundespolizei-Sprecher der dpa sagte. Einmal stellten die Ermittler Pyrotechnik an der französischen Grenze sicher, das sei bislang aber schon alles gewesen. Illegale Grenzübertritte oder gar Probleme mit Hooligans gab es demnach noch keine.

+++ Hollywoodstar wird in der Allianz Arena erwartet +++

Ein Hauch von Hollywood wird durch die Allianz Arena wehen. Neben zahlreichen Ex-Fußball-Weltstars wie David Beckham Franck Ribery, Kaka, Luis Figo oder Lothar Matthäus wird zum Champions-League-Finale auch Hollywood-Superstar Tom Cruise erwartet.

Auch Hollywood-Star Tom Cruise wird in der Allianz Arena erwartet, © IMAGO/Carlos Tischler

+++ Polizei rät zum ÖPNV – Bahn und MVG geben Infos zu Zügen und U-Bahnen +++

Wenige Stunden vor dem Champions-League-Finale ist auf den Münchner Straßen besonders viel Verkehr unterwegs. Die Polizei rät daher, das Stadtgebiet mit dem eigenen Auto zu meiden und auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Den Fußballfans stehen für ihre Anreise auch mehr Züge und U-Bahnen zur Verfügung. Geplant waren zusätzliche U-Bahnen von der Innenstadt nach Fröttmaning, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilte. Bereits seit 13.00 Uhr sollte alle fünf Minuten ein Zug kommen, von 15.00 Uhr an alle drei Minuten.

Die Bayerische Regiobahn (BRB) erweiterte ebenfalls ihren Fahrplan. Auf den Strecken von München nach Tegernsee, Lenggries und Bayrischzell werden die letzten Züge erst um 1.10 Uhr abfahren. Nach Rosenheim, Kufstein und Traunstein fährt die letzte Bahn vom Münchner Hauptbahnhof gegen 1.00 Uhr los.

+++ Allianz Arena hat keinen Schriftzug mehr +++

Wer aktuell einen Blick auf die Allianz Arena wirft, dem wird auffallen, dass aktuell der Stadionname fehlt. Da die Allianz kein Sponsor der Uefa ist, wurde der Schriftzug auf der Außenhülle der Arena im Vorfeld des Endspiels extra abmontiert. Dies war auch schon bei der EM 2024 der Fall.

Für das Champions-League-Finale trägt die Allianz Arena deshalb den offiziellen Namen "Munich Football Arena".

Weil die Allianz kein Uefa-Sponsor ist, wurde zum CL-Finale der "Allianz Arena"-Schriftzug auf der Außenhülle temporär entfernt. © IMAGO/Michael Bihlmayer

+++ Linkin Park holen sich einen Vorgeschmack auf München +++

Die amerikanische Nu-Metal-Band Linkin Park unterbricht ihre aktuelle Welttournee und wird als musikalischer Höhepunkt vor dem Anpfiff die Fans anheizen und kann sich schon einmal ein Bild von der Allianz Arena machen. Am 11. Juni 2026 kehrt die Band im Rahmen ihrer "From Zero World Tour" nach München zurück.

+++ Spielt das Wetter mit? +++

Der Wettergott scheint ein Fußball-Fan zu sein. Während es in weiten Teilen der Republik am Samstag zu teils schweren Gewittern mit starken Regenschauern kommen kann, soll München von den Unwettern am Samstag noch verschont bleiben. Am Nachmittag präsentiert sich der Himmel über der Landeshauptstadt im schönsten weiß-blau, mit Temperaturen um die 25 Grad.

+++ So teuer waren die Tickets +++

Wer sich ein Ticket für das Champions-League-Finale ergattern konnte, darf sich glücklich schätzen, denn auf dem freien Markt waren die Mangelware. Insgesamt 64.500 gab es für das Endspiel, jeweils 18.000 Karten gingen an die beiden Final-Teilnehmer, ein Großteil an Sponsoren, in den freien Verkauf kamen kaum Tickets und die waren dann entsprechend teuer. Für die teuerste Kategorie ohne VIP-Zugang wurden Preise von 950 Euro aufgerufen, eine Kategorie darunter 650 Euro und nur wenige Tickets gab es für 180 Euro.

Viel Glück bei der Suche. © IMAGO/AllShotLive

+++ Polizei bewertet CL-Finale als Hochrisikospiel +++

Während die Uefa das Endspiel der Champions League mit einem mittleren Risiko bewertet hat, gilt das Spiel zwischen Inter Mailand und PSG für die Münchner Polizei als Hochrisikospiel. Grund dafür sind rund 500 gewaltbereite Fans aus Mailand und mindestens 150 aus Paris, mit deren Anreise nach München gerechnet wird.