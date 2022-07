Ein flirrender Sommer: Wie Münchner die Parks der Stadt nutzen

Der Mittwoch war wohl der heißeste Tag der Woche. Die AZ hat Münchner gefragt, wie sie der Hitze trotzen - und hat Zahlen zu den beliebtesten Parks. Da, wo's kühl ist.

Der Englische Garten ist der beliebteste Park der Münchnerinnen und Münchner. Das ist jetzt auch per repräsentativer Umfrage bestätigt. 57 Prozent der Befragten nannten den größten Münchner Stadtpark als ihren liebsten grünen Ort in der Stadt. Hier ein Foto vom Dienstagabend - als es schon etwas kühler geworden ist.

München - Fast sah man die Luft gestern flirren, 35 Grad maß der Deutsche Wetterdienst am Nachmittag an der Messstelle am Flughafen. Immer eine Option an heißen Tagen ist es, in die Parks auszuweichen. Denn Grün hilft gegen Hitze.

Die Münchner nutzen ihre Parks

Die Initiative "Grün in die Stadt" des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau hat das Forsa-Institut untersuchen lassen, wie die Münchner zu ihren Parks stehen. Befragt würden 1.000 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Zwei von drei der Befragten nutzen die Grünanlagen zur Erholung, für Bewegung und Sport sind es 45 Prozent (an derart heißen Tagen wahrscheinlich erst in den Abendstunden).

Die Lieblingsparks der Münchner

Auch nach den Lieblingsparks wurden die Münchnerinnen und Münchner befragt. Mit Abstand der Favorit: der Englische Garten, für ihn stimmten 57 Prozent. Platz zwei und drei: Westpark (23 Prozent) und Olympiapark (17 Prozent). 15 Prozent nannten den Nymphenburger Schlosspark (Platz vier), elf Prozent die Isarauen (Platz fünf). Mit jeweils weniger als zehn Prozent folgen: Luitpoldpark, Ostpark, Pasinger Stadtpark, Flaucher und Hirschgarten.