Ein Bus-Shuttle-System in München?

Für die "letzte Meile" soll es ab nächstem Jahr ein neues Angebot geben. Hamburg ist Vorbild.

München - Es ist noch nicht lange her, da ist die SPD-Stadtratsfraktion nach Hamburg gereist. Eine Idee von dort will der Verkehrsexperte in der SPD, Nikolaus Gradl, auf München übertragen: Die Hamburger können per App einen Shuttle-Bus buchen.

München: Bus-Shuttle-System nach Hamburger Vorbild?

Statt an der Haltestelle holt der Bus die Fahrgäste nicht weiter als 250 Meter von ihrem Standort entfernt ab. Auf dem Weg sammelt der Bus andere Fahrgäste ein, die in eine ähnliche Richtung müssen. Ein Algorithmus bringt alles in die richtige Reihenfolge. Moia heißt dieser Service in Hamburg.

SPDler Gradl will, dass es 2023 dieses System auch in München gibt. Seine Hoffnung ist, dadurch den ÖPNV attraktiver zu machen. Zum Beispiel sei es so leichter, nachts den Weg von der U-Bahn zur Wohnung zu bewältigen. Der Stadtrat wird laut Gradl im September entscheiden.