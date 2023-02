Drogen und Waffen gebunkert: Kontrolle in München bringt 45-Jährigen in den Knast

Bei der Wohnungsdurchsuchung finden die Polizeibeamten etliche Drogen sowie Waffen. Jetzt sitzt der 45-Jährige hinter Gittern.

München - Eine Kontrolle am Münchner Hauptbahnhof endete für einen 45-Jährigen mit einem Gefängnisaufenthalt. Der Grund: Der Mann hatte zuhause etliche Drogen und auch Waffen gebunkert.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Mühldorfer am vergangenen Mittwochabend am Hauptbahnhof in München kontrolliert. Dabei fanden die Beamten eine vierstellige Bargeldsumme sowie etwas Kokain. Daraufhin durchsuchte die Polizei noch am selben Abend die Wohnung des Mannes mit einem Rauschgifthund, der auch fündig wurde.

Drogen, Revolver und Messer zuhause aufbewahrt

Der Mühldorfer hatte unter anderem rund 500 Gramm Heroin, 200 Gramm Marihuana sowie etliche Ecstasy- und Oxycodontabletten daheim gelagert. Doch die Polizei fand nicht nur Drogen: Die Beamten stellten auch zwei Schreckschussrevolver und mehrere Messer sicher.

Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den dringend Tatverdächtigen. Er wurde am vergangenen Donnerstag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erließ. Anschließend ging es für den 45-Jährigen ins Gefängnis.