Döner für einen Euro: Kultladen eröffnet nach zwei Jahren wieder in München

Wegen Hygienemängeln musste die beliebte Türkitch-Filiale in der Humboldtstraße vor zwei Jahren schließen. Am Freitag feiert sie ihr Comeback – mit einem Kampfpreis-Angebot.

Nach zwei Jahren ist er zurück: der Türkitch in der Humboldtstraße. Am Freitag, um 13 Uhr, feiert der Münchner Dönerladen sein Comeback in Untergiesing – mit Döner für einen Euro.

Türkitch: Die Münchner Döner-Kette

Die Filiale in Untergiesing war die erste der Döner-Kette. Regelmäßig standen Kundinnen und Kunden dort Schlange, für Döner, Falafel und Dürum. Heute gibt es vier Filialen in München: in der Türkenstraße, in der Feilitzschstraße, und der Boschetsrieder Straße sowie einen Burger-Ableger am Rotkreuzplatz.

Aus Hygienemängeln: Türkitch machte 2023 dicht

Im Sommer 2023 war dann von einem Tag auf den anderen Schluss: Das KVR machte den Laden dicht. Die Gründe waren zunächst unklar. Hayri Onbasi, Betreiber der Türkitch-Imbisskette, sagte damals zur AZ, es handle sich um gewerberechtliche Gründe.

Medienberichten zufolge kassierte Onbasi vom Gericht zwei Strafbefehle und musste Geldstrafen zahlen: wegen Hygienemängeln, in der Humboldtstraße und als auch am inzwischen geschlossenen Hauptbahnhof-Standort.

Wiedereröffnung in Untergiesing

Zur Wiedereröffnung verspricht die Filiale neue Kebap-Variationen: Beef Kebap, Chicken Gemüse Kebap, und Veggie Kebap – alles für einen Euro.