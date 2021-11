DJ L3VELS: Ein breites Musikspektrum für den Hochzeitstag

Eine Traumhochzeit ohne Musik gibt es nicht, deshalb sorgt DJ und Saxophonist Lorenz Sirtl für volle Tanzflächen bei der Hochzeit.

© Stories by Toni

"Mit der Musik steht und fällt die Hochzeit." Davon ist nicht nur , sondern auch ein Großteil seiner potenziellen Brautpaare überzeugt, wenn sie sich das erste Mal mit ihm zu einem persönlichen und ausführlichen Vorgespräch verabreden – zum Glück! "Auf dieser Basis ist mein Ansporn stets am höchsten.“

Das Hobby zum Beruf gemacht

Durch die Liebe zur House-Musik startete Lorenz 2006 seine ersten DJ-Versuche. Heute kann er auf 15 ereignisreiche Jahre des DJing zurückblicken und bereut es nicht im Geringsten, 2019 sein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Seitdem ist Lorenz hauptberuflicher und legt zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen auf. Die häufigsten sind: Clubs, Bars, Firmenfeiern, Geburtstage und Hochzeiten.

© Stories by Toni

Hochzeiten gelten in der DJ-Szene übrigens als Königsdisziplin, denn auf (fast) keiner anderen Veranstaltung ist die Verantwortung höher und der Musikgeschmack des Publikums unterschiedlicher. Das erfordert ein gewisses Maß an Feingefühl für die jeweilige Situation: "Ein breites Musikspektrum bedienen zu können, ist in meinen Augen essenziell, denn auf Hochzeiten muss spontan auf das Geschehene auf der Tanzfläche reagiert werden können. Fertige Playlists sind für mich daher tabu, Musikwünsche hingegen jederzeit willkommen.“

DJ und Live-Musiker in einer Person

Weil ihm Klavier und Trompete noch nicht genug waren, hat sich Lorenz dann zu Corona-Zeiten noch ein weiteres Instrument beigebracht: Saxophon. Nach dreimonatiger autodidaktischer Lernphase und seinem ersten Sax-Livestream nahm er sich Unterricht bei "Max the Sax“, dem ehemaligen Saxophonisten der Parov Stelar-Band. Die Kombination aus dessen Expertise und Lorenz‘ Ehrgeiz ließen ihn mittlerweile vor diversem Publikum auf Firmen und Hochzeiten sowie an den Stränden von Fuerteventura, Kalabrien, Zypern und sogar den Malediven erfolgreich auftreten.

© SKOP Photos/Stefan Krovinovic

"Die Vielseitigkeit des Saxophons können meine Brautpaare für sich nutzen, indem sie mich bereits zur Trauung zu ruhigen und romantischen Liedern spielen lassen, zum Empfang für angenehme Hintergrundmusik, zum Abendessen als harmonische Untermalung und/oder zur Party als besonderes Highlight dazu buchen.“ Lorenz ist daher und Livemusiker in einer Person und bietet auch für noch unschlüssige Paare, die sich für die Musik auf ihrer Hochzeit nicht zwischen reinem DJ oder Band entscheiden können, einen tollen Kompromiss an.

Unvergessliche Momente schenken

Neben hochprofessionellem Equipment für Beschallung und Beleuchtung können Interessierte bei Lorenz zusätzlich eine einzigartige Holz-Fotobox buchen. Die von seinem DJ-Kollegen selbstgebaute Fotobox druckt, so viel die Kunden möchten und speichert alle Fotos in hoher Qualität. Sie wird mit allerlei Accessoires geliefert und auf Wunsch auch mit einem Hintergrund ausgestattet.

© Stories by Toni

unterstützt von Anfang bis Ende mit Technik und Musik. Konkret bedeutet das: "Je eher mich die Brautpaare in der Liste ihrer Hochzeitsdienstleister kontaktieren, desto mehr Leistungen kann ich ihnen aus einer Hand anbieten. Mein Ziel besteht darin, den Paaren im Vorfeld wertvolle Zeit zu schenken, indem ich ihre Nerven schone und ihnen ermögliche, sich am Hochzeitstag keine Gedanken um Technik und Musik machen zu müssen.“

Weitere Informationen:

DJ L3VELS – Lorenz Sirtl

Tegernseer Landstraße 140

81539 München

Tel. 0178/67 09 448

lorenz@dj-l3vels.de