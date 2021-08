Digitaler Strafzettel: Pilotprojekt in München wird verlängert und ausgeweitet

Zwei Monate lang wurde der digitale Strafzettel in München getestet. Die Polizei zieht eine positive Bilanz und verlängert die Pilotphase, zudem werden weitere Dienststellen daran beteiligt.

München - Von Mitte Juni bis Mitte August hat die Polizei den digitalen Strafzettel in München getestet. Das Prinzip dahinter: Statt des klassischen Knöllchens wird eine Bürgerbenachrichtigung mit QR-Code am Fahrzeug angebracht – über diesen Code kann der Verkehrsverstoß dann sofort online eingesehen werden. Zudem kann direkt ein Überweisungsträger erzeugt werden, um die Strafe zu bezahlen.

Nun ist die erste Pilotphase vorbei – und die Polizei zieht eine positive Bilanz. So wurden zwischen dem 18. Juni und dem 15. August insgesamt über 16.800 Verwarnungen ausgestellt, was bei den vier beteiligten Dienststellen bereits knapp 80 Prozent aller ausgestellten Verwarnungen ausgemacht hat. Laut Polizei wurde das Verfahren sowohl von den Beamten als auch von den Bürgern "äußerst gut angenommen". Für die Polizei stellt der digitale Strafzettel eine Arbeitserleichterung dar, Verkehrssünder kommen durch das Online-Portal schneller an die entsprechenden Informationen.

Diese Polizeiinspektionen nutzen den digitalen Strafzettel

Deshalb verlängert die Polizei nun das Projekt mit der "mOwi-App". Zudem wird das Verfahren ab dem 26. August auf acht weitere Dienststellen ausgeweitet. Bislang schon beteiligt waren:

Polizeiinspektion (PI) 14 Westend

PI 22 Bogenhausen

PI 44 Moosach

2. Einsatzhundertschaft (wird im gesamten Zuständigkeitsbereich der Münchner Polizei eingesetzt)

Neu hinzugekommen sind nun: