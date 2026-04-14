Vor der Wahl hat Dieter Reiter angekündigt, 90.000 Euro zu spenden. Diese Summe hatte er beim FC Bayern verdient - und darum ist vor der Wahl ein Skandal entstanden. Jetzt ist klar: Der OB hat sein Wort gehalten. Die AZ hat mit den Initiativen gesprochen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sein Wort gehalten: Er spendete 90.000 Euro. Diese Summe hatte er nach eigenen Angaben für seine Tätigkeit im Verwaltungsbeirat beim FC Bayern erhalten.

Für seinen Nebenjob bei den Bayern hätte Reiter eine Genehmigung des Stadtrats gebraucht. Dass diese fehlte, dass er auch einen Posten im Aufsichtsrat des FC Bayern annahm, wo er wohl noch mal mehr verdient hätte, auch ohne den Stadtrat damit zu befassen, war kurz vor der Kommunalwahl öffentlich geworden. Viele Münchner waren darüber empört.

Schon vor der Stichwahl hatte Reiter angekündigt, alles, was er beim FC Bayern verdient hatte, an den Verein "Bunt kickt gut" und an die Spielstadt "Mini München" zu spenden. "Das Vertrauen der Münchnerinnen und Münchner ist mir wichtiger als Mandate oder Vergütungen", teilte Reiter damals mit. Es nützte ihm nicht: Die Wahl gewann trotzdem und für viele überraschend der 35-jährige Grüne Dominik Krause.

"Mini München" bekam 45.000 Euro von Dieter Reiter. © Gerard Pleynet

Nun ist klar: Trotz der Wahlschlappe hat Reiter sein Wort gehalten. Beide Initiativen haben nun 45.000 Euro erhalten. So bestätigen sie es gegenüber der AZ.

"Wir freuen uns - über so eine großzügige Spende"

"Wir bedanken uns sehr bei Dieter Reiter", sagt Margit Maschek, die Projektleiterin von "Mini München". "Wir freuen uns über jede Spende - und über so eine großzügige natürlich besonders."

Denn die Stadt hat den Zuschuss an "Mini München" gekürzt. Statt 970.000 Euro erhält die Spielstadt nur noch 500.000 Euro. Diese Lücke versucht "Mini München" nun durch Spenden, Förderungen und Sponsoren zu schließen.

"Eine enorme Erleichterung"

Auch Rüdiger Heid von "Bunt kickt gut" ist glücklich: "Das ist eine enorme Erleichterung für uns." Zwar bekomme der Verein auch Förderungen der Stadt, aber er sei eigentlich immer unterfinanziert.

Rund 2000 Kinder und Jugendliche trainieren bei dem Verein. Auch eine interkulturelle Straßenfußball-Liga betreibt er - und den Dachsportplatz auf dem Bellevue di Monaco. Von Bällen über Leibchen bis hin zu Ausflügen ins Schwimmbad oder Kino finanziere der Verein vieles, was Geld kostet.

"Es freut uns riesig, dass Dieter Reiter sein Wort gehalten hat", sagt Heid. Und nicht nur über das Geld ist er glücklich - auch über den Kontakt, der nun zu "Mini München" entstanden ist: "Vielleicht werden wir jetzt auch gemeinsam Projekte starten."

Äußern will sich Dieter Reiter auf eine Anfrage der AZ hin nicht. Er sei schließlich immer noch krankgeschrieben, teilt seine Sprecherin mit. Direkt nach der verloren gegangenen Wahl hat sich Reiter krankschreiben lassen. Er leide an einer "ernsthafteren Herz-Kreislauf-Erkrankung hieß es später. Reiter ist noch bis 1. Mai Münchner Oberbürgermeister. Dann übernimmt Dominik Krause. Wann Dieter Reiter die Amtsgeschäfte wieder aufnimmt, ist unklar. "Da der OB nach wie vor krankgeschrieben ist, gibt es noch keine konkreten Pläne für die Übergabe der Amtsgeschäfte", teilt seine Sprecherin der AZ mit.