Diese Highlights sollten Sie am Wochenende in München nicht verpassen

Über 30 Grad, jede Menge Sonne und noch mehr Programm: Vom kostenlosen Freibier über Straßenfeste bis zum Sprung in die Isar ist in München an diesem Wochenende einiges geboten. Die besten Tipps im Überblick.

Schwimmen, planschen oder einfach die Füße ins Wasser halten: An heißen Tagen sind viele Münchner froh über die Isar, etwa hier an der Wittelsbacher Brücke.

Temperaturen jenseits der 30 Grad an diesem Wochenende: Manche Münchner fragen sich da vielleicht, ob sie da überhaupt vor die Tür gehen sollen. Doch die Antwort fällt leicht, das Angebot ist verlockend.

Die Isar wird zum Pilgerort für alle Überhitzten, also: Badesachen an und rein ins kühle Nass. Wer lieber durch die Stadt spaziert, ist am Samstag in Thalkirchen und am Sonntag in der Maxvorstadt richtig, dort locken die Hofflohmärkte.

Dieses Wochenende ist die ganze Leopoldstraße in Feierlaune: Beim Corso Leopold gibt es jede Menge Kunst und Kultur statt Straßenverkehr, auf der Ludwigstraße wird mit dem Zamanand weitergefeiert.

Am Samstagvormittag geht es in der Innenstadt beim Brauertag mit Kutschen und Freibier zünftig zu, ab 22 Uhr wird es dann sportlich: Das DFB-Team spielt gegen die Elfenbeinküste, wie immer lohnt es sich, beim Public-Viewing früh dran zu sein.

Brauertag in der Innenstadt: Prachtgespanne und Freibier

Am Samstag feiert die ganze Innenstadt das Münchner Bier. Ab 10.30 Uhr ziehen die prächtigen Brauereikutschen vom Tal über den Viktualienmarkt, das Rosental und den Rindermarkt zum Marienplatz. Um 11.15 Uhr schlägt Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) feierlich die Jungbrauerinnen und -brauer frei.

Am Samstag ziehen die Prachtgespanne der Brauereien zum Marienplatz. © IMAGO/B. Lindenthaler

Um 12.30 Uhr zapft der Vorsitzende des Vereins der Münchner Brauereien Martin Leibhard (Augustiner Bräu) das erste Fass Freibier an. Insgesamt 3000 Liter Freibier lassen die sechs Münchner Traditionsbrauereien springen. Um 13 Uhr beginnt ein buntes Programm am Marienplatz: mit Schäfflertanz, Musikkapellen, Gebirgsschützen und mehr.

Münchner Buchfest: Lesestoff abseits des Mainstreams

Leseratten und Literaturliebhaber dürften beim Münchner Buchfest auf ihre Kosten kommen. Am 20. Juni präsentieren zahlreiche unabhängige Verlage aus Bayern ihre Bücher, die abseits des Mainstreams nur schwer zu finden sind. Vom Sachbuch zur Stadtgeschichte über Belletristik bis hin zu Kochbüchern ist für fast jeden Geschmack etwas dabei.

Lesestoff gibt es am Wochenende zu entdecken an der Isar. © Münchner Buchfest

Veranstaltungsort ist der Garten des Schleusenwärterhäuschens. Mit seinen Bäumen und der Nähe zur Isar ist es nicht nur idyllisch, sondern vielleicht auch etwas kühler. Neben der Möglichkeit zum Stöbern gibt es ein Programm mit Live-Musik und Lesungen von Münchner Autoren, darunter Schirmherr Christian Springer.

An die Kinder ist auch gedacht: Ab 15 Uhr findet ein Bastelworkshop statt. Schluss ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Bacherlfest: Kinder-Trubel im Glockenbachviertel

Für viele bedeutet das Wochenende vor allem eins: Endlich Zeit mit den Kindern verbringen. Am Samstag, 20. Juni, bietet sich dafür eine besondere Gelegenheit: das Bacherlfest. Es ist Münchens größtes Straßenfest für Kinder und Jugendliche, im vergangenen Jahr kamen rund 13.000 Besucher.

Auf dem Bacherlfest im Glockenbachviertel geht es bunt zu. © Leon Frick / St. Josephsstiftung

Rund um den Spielplatz im Glockenbachviertel erwartet die Familien ein umfangreiches Programm mit dem Anspruch, dass wirklich alle mitmachen können. Von 12 bis 20 Uhr gibt es verschiedene Aktionen wie Karussellfahren, Handwerken oder Bullenreiten. Alle Attraktionen sind kostenlos, nur Essen und Getränke müssen selbst bezahlt werden.