Diebstahlserie in München: 28-Jähriger raubt reihenweise Schmuckgeschäfte aus

Eine Einbruchsserie im vergangenen Sommer in München ist aufgeklärt worden: Eine DNA-Spur überführte den 28-jährigen Verdächtigen.

München - Eine Einbruchsserie im Münchner Stadtgebiet ist nach Polizeiangaben zumindest teilweise aufgeklärt: Wie die Polizei am Dienstag meldet, konnten verschiedene Einbruchsdiebstähle im letzten Sommer zwischen August und Oktober 2021 einem 28-Jährigen zugeordnet werden.

In allen Fällen wurde in Schmuck- und Juweliergeschäfte im Münchner Stadtgebiet eingebrochen. Die betroffenen Läden befanden sich in der Maxvorstadt, der Isarvorstadt und der Altstadt sowie in Giesing, Haidhausen und Steinhausen.

München: DNA-Nachweis überführt Täter

Eine DNA-Auswertung beim Bayerischen Landeskriminalamt führte die Ermittlungsbeamten schließlich auf die Spur eines wohnsitzlosen 28-Jährigen. Insgesamt wird der Mann jetzt mit mehr als zehn der Taten in Verbindung gebracht.

Nach intensiver Fahndung wurde der Verdächtige bereits am 26. Oktober vergangenen Jahres in München festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Bei der Festnahme wurden diverse Beweismittel sichergestellt und beschlagnahmt.