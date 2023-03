Die Park & Ride-Parkplätze in München werden teurer

Die Preise verdoppeln sich zum Teil. Der Stadtrat soll bald entscheiden.

München - Das Parken auf Park & Ride-Parkplätzen wird wohl bald teurer. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Mobilitätsreferats hervor, über die der Stadtrat in gut zwei Wochen entscheidet.

Die Gemeinden entscheiden über die Preise

Demnach sollen die Preise, die die Stadt seit 2017 nicht mehr erhöht hat, folgendermaßen angehoben werden: Ein Tagesticket in der Region (also zum Beispiel in Garching oder in Grafing) kostet dann nicht mehr 50 Cent am Tag, sondern einen Euro. Für die Zehner Karte sind nicht mehr 4,50 Euro, sondern sechs Euro fällig. Darüber entscheiden die Gemeinden selbst. Das Mobilitätsreferat empfiehlt diese Preise aber.

Die Zehnerkarte ähnelt der Streifenkarte im ÖPNV. Sie ist nicht an eine bestimmte Gültigkeitsdauer gebunden. Auch für die P & R-Parkplätze gibt es Monatstickets, sie erhöhen sich von heute 8,50 Euro auf neun Euro. Die Park & Ride-Parkplätze in der Preiskategorie 1 werden ebenfalls teurer.

Diese Stellplätze befinden sich größtenteils am Stadtrand, etwa in Aubing, Feldmoching und Großhadern. Hier steigen die Preise von einem Euro pro Tag auf 1,50 Euro. Die Zehner-Karte kostet dann nicht mehr 9,50 Euro, sondern zwölf Euro. Und die Monatskarte soll 13 statt elf Euro betragen.

Die Verwaltung rechnet mit Mehreinnahmen bis zu 420.000 Euro

Die Preise der Parkplätze in der Kategorie 2 steigen ebenfalls. Sie befinden sich an den U-Bahnstationen Michaelibad, Olympiazentrum und am Westfriedhof. Für das Tagesticket werden 50 Cent mehr fällig.

Es kostet dann zwei Euro. Die Zehnerkarte steigt von 14,50 Euro auf 18 Euro. Für das Monatsticket müssen Autofahrer wohl 22 Euro statt 19 Euro zahlen.

Gelten sollen die neuen Preise schon etwa drei Monate nach dem Beschluss. Die Verwaltung rechnet mit Mehreinnahmen von 50.000 bis zu 420.000 Euro im Jahr.