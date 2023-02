Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft meldet Insolvenz an

Der Neubeginn der berühmten Münchner Lach- und Schießgesellschaft ist gescheitert. Das Theater an der Ursulastraße in Schwabing meldet nun Insolvenz an, nachdem sich die Gesellschafter nicht einigen konnten.

21. Februar 2023 - 18:41 Uhr | AZ/dpa

Ein beleuchtetest Schild markiert den Eingang zur Lach- und Schießgesellschaft. © Axel Heimken/dpa/Archivbild