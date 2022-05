Die Lange Nacht der Musik: Infos zu Karten, Konzerten und Shuttlebussen

400 Konzerte an 60 Spielstätten: Am Samstag ist in der Stadt viel geboten.

München - Münchens Nächte werden wieder länger. Und am Samstag sind die nächtlichen Stunden sogar wieder musikalisch untermalt. Nach einer Corona-Pause findet die Lange Nacht der Musik wieder statt.

Lange Nacht der Musik in München: 400 Konzerte an 60 Spielstätten

400 Konzerte werden geboten, an 60 Spielstätten. Und diese sind vielfältig. Natürlich werden Konzerthäuser und Theater bespielt, aber auch Bars, Hotels und Kirchen. Zum Beispiel kann man sich in St. Markus in Schwabing, in St. Paul an der Theresienwiese und in St. Korbinian am Gotzinger Platz an der Akustik erfreuen.

Wer sich auch ein bisschen bewegen möchte, schaut vielleicht im Weinlokal Lump, Stein und Küchenmeister im Alten Hof vorbei, dort wird Reggae von Turn2Ten geboten. Oder wollten Sie mal ein Konzert dort hören, wo Sie es nicht erwartet hätten? In der ZAV Künstlervermittlung in der Agentur für Arbeit in der Kapuzinerstraße wird Jasmin Bayer mit Band auftreten. Aber auch in der Brasserie des Literaturhauses oder im Charles Hotel wird musiziert werden.

Jasmin Bayer wird mit Begleitung auftreten. © Münchner Kultur

Wo gibt es Karten für die Lange Nacht der Musik in München?

Karten gibt es heuer nur über München Ticket. Sie kosten 20 Euro plus die Vorverkaufsgebühr. AZ-Leserinnen und -Leser haben aber die Chance, eines von unseren Ticketpaketen zu gewinnen. Im Kassenzelt am Odeonsplatz gibt es eine Abendkasse.

Die Lange Nacht der Musik startet um 20 Uhr und geht bis 2 Uhr nachts. Die MVG sorgt dafür, dass Sie gut rumkommen.

Mit dem Bus auf der Langen Nacht der Musik unterwegs

Von 20 bis 2 Uhr fahren die Shuttlebusse der MVG die Spielorte auf vier verschiedenen Touren an. Dabei gilt ein Zehn-Minuten-Takt. Die Buslinie 100 hält allerdings am Samstag nicht am Odeonsplatz. Der Halt Von-der-Thann-Straße wird an die Ludwigstraße verlegt.

Die AZ verlost Karten: Kostenlos zur Langen Nacht der Musik

Sie wollen zur Langen Nacht der Musik? Die AZ verlost 3x2 Karten für ihre Leser. Und so können Sie gewinnen: Rufen Sie bis Freitag 6. Mai, 14 Uhr) die AZ-Hotline unter 089 - 01378 420 166 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie Name, Telefon und Adresse aufs Band. Oder mailen Sie uns an: gewinnen@az-muenchen.de. Geben Sie im Betreff das Stichwort an (Lange Nacht). Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht.