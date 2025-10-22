Die KinderHelden fördern Schüler, die Unterstützung brauchen. Das kann deren Leben nachhaltig verändern. Jetzt spenden und die KinderHelden unterstützen.

Hamid war früher ein zurückhaltendes Kind, sprach wenig. Heute hat er viel mehr Selbstvertrauen – und hat sich sogar getraut, vor der Klasse ein Klavierstück vorzuspielen. Möglich gemacht hat dies das Mentoring-Programm der : Ehrenamtlicher Christian traf sich ein Jahr lang wöchentlich mit Hamid, um seine Stärken zu fördern und sein Selbstbewusstsein zu stärken.

Hamid ist eines von 106 Münchner Kindern, die derzeit betreut werden. Das Konzept stammt aus Stuttgart und ist inzwischen in sechs Städten aktiv, in München seit 2020. Projektmanagerin Marina Trabold bringt engagierte Erwachsene mit Grundschulkindern zusammen, die erschwerte Startbedingungen haben – etwa wegen Zeitmangel oder sprachlicher Barrieren.

Die Kinder werden von Lehrern für das Programm vorgeschlagen. Acht Münchner Schulen arbeiten mit KinderHelden zusammen, die Schüler erhalten einen passenden Mentor. "Wir achten sehr darauf, dass die Chemie zwischen Kind und Erwachsenen stimmt", sagt Trabold.

Lernen, wachsen und Vertrauen fassen

Die Ehrenamtlichen werden geschult und treffen sich einmal pro Woche mit dem Kind in der Schule oder an öffentlichen Orten. Sie helfen bei schulischen Leistungen, fördern Persönlichkeit und Selbstvertrauen – und haben gemeinsam Spaß. Zum Beispiel die kleine Sara. "Anfangs fiel es ihr sehr schwer, sich zu konzentrieren und flüssig zu lesen", sagt Marina Trabold. Doch die Mentorin Elisa hat sich Woche für Woche mit Sara hingesetzt und geduldig geübt. Jetzt ist Sara in der dritten Klasse und kann richtig gut lesen.

Ehrenamt, das Leben verändert

Die Mentorinnen und Mentoren sind zwischen 20 und 80 Jahren alt und engagieren sich ehrenamtlich. KinderHelden bietet Trainings und Materialien an. Das Projekt ist auf Spenden angewiesen, die einen großen Unterschied machen können.

