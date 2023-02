Die gute Nachricht: Mehr günstiger Wohnraum für Azubis

Jeden Montag blicken wir ab sofort auf etwas, das gut wird. Heute: Wohnraum für Junge.

München - Wenn man sich die typischen Bewohner im Neubaugebiet Freiham vorstellt, kommt man wohl zu allererst auf ein Klischee: Familien, die mehr Platz suchen, die den Trubel der Bars und Kneipen in den hippen Vierteln nicht mehr brauchen. Und genau hier in Freiham will die Stadt günstigen Wohnraum für junge Menschen verwirklichen.

230 neue Apartments für Azubis in Freiham

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag soll hier 230 Apartments errichten. 190 soll sie an Auszubildende und rund 40 Apartments an Berufseinsteiger vermieten. Das wird der Stadtrat am Mittwoch im Planungsausschuss beschließen.

Das Wohnkonzept soll die Gewofag gemeinsam mit dem Azubiwerk ausarbeiten. Dieses wurde vergangenes Jahr gegründet. Es soll - so ähnlich wie das Studentenwerk - günstigen Wohnraum schaffen. Ziel sind 1.000 Wohnungen bis 2026.

Mit dem neuen Projekt kommt das Azubiwerk dem ein Stück näher. Deshalb freut sich Simone Burger besonders. Sie ist die Vorsitzende des Azubiwerks und sitzt für die SPD im Stadtrat.

Sie hoffe, dass das Gebäude einmal so gestaltet ist, dass die jungen Leute, die dort leben, das Gefühl haben: "Das ist unser Haus", sagt Burger. Helfen sollen dabei Gemeinschaftsflächen innen, aber auch außen, also zum Beispiel Gärten und Balkone. So ähnlich wie beim ersten Azubi-Wohnheim der Stadt am Innsbrucker Ring.

Bezahlbare Wohnungen für maximal 450 Euro warm

Hier gibt es für Auszubildende etwa 100 Apartments. Die Zimmer sind mit weißen Betten und weißen Schränken und einer Kochnische möbliert. Draußen stehen ein Gemüsebeet und Holzliegen. Innen gibt es Gemeinschaftsräume mit Kicker und Tischtennisplatte.

Und nicht nur im Westen in Freiham, sondern auch im Osten der Stadt entsteht neuer Wohnraum für junge Menschen. An der Leibengerstraße in Trudering baut die Stadt auch ein neues Haus mit 141 Wohnungen. 40 Apartments davon darf das Azubiwerk belegen. Die restlichen vergibt die Stadt an ihre eigenen Auszubildenden. Sowohl in Freiham als auch in Trudering soll die Miete bei etwa 450 Euro warm für ein Einzelapartment liegen, so geht es aus der Beschlussvorlage hervor. Burger rechnet damit, dass zwischen 2025 und 2027 die Ersten einziehen dürfen.

Schneller geht es am Hanns-Seidel-Platz in Neuperlach. Hier baut die Gewofag gerade schon an den 221 Wohnungen für Azubis. Etwa im Mai könnte alles fertig sein, erzählt Burger. Ab Mitte Februar sollen auf der Homepage www.azubiwerk-muechen.de alle Infos stehen, wie man sich um eine Wohnung dort bewerben kann. Noch ist die Webseite aber im Aufbau.