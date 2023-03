Die gute Nachricht: Eine neue Halle für den TSV Maccabi

Der Verein baut die Anlage selbst und erhält Zuschüsse und ein Darlehen von der Stadt.

München - Von Überlebenden des Holocaust 1965 gegründet, ist der Sportverein TSV Maccabi seit Jahrzehnten einer der Garanten dafür, dass jüdisches Leben in der Stadt wieder aufblüht. Am Mittwoch wird der Stadtrat beschließen, dass eine komplett neue Sportanlage mit Zweifachsporthalle an der Riemer Straße 300 für den Verein gebaut wird.

Turnen, Gymnastik und Tischtennis

Insgesamt soll der TSV, der die neue Halle selbst bauen will, Zuschüsse und ein Darlehen in Höhe von insgesamt 3,6 Millionen Euro bekommen, davon 2,7 Millionen Euro Zuschuss. Die Bauarbeiten sollen bereits in wenigen Wochen beginnen.

Auch einen Raum zum Verkauf von Speisen und Getränken soll Maccabi bekommen. Laut Sportreferat soll die Halle vor allem für Turnen, Gymnastik und Tischtennis genutzt werden. Sportbürgermeisterin Verena Dietl (SPD) erklärt: "Der TSV Maccabi bietet ein vielfältiges Sportprogramm mit verschiedenen Sportarten an, kann die eigene Sportanlage derzeit aber überwiegend nur im Sommer nutzen."

Mit dem Zuschuss zum Neubau könne die Stadt dem Verein nun helfen. "Ich freue mich, dass wir nach den Sanierungen beim TSV München Ost, ESV München und TS Jahn nun auch diesen Vereinsneubau als Stadt möglich machen und somit das Sportangebot für alle Münchnerinnen und Münchner weiter sicherstellen." Wenn das mal keine gute Nachricht ist.