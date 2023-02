Die gute Nachricht: Eine Eisstockbahn als Vorgeschmack

In der Au kann man bis Ende März kostenlos Eisstockschießen - was dahinter steckt.

Für die Eisstock-Aktion wurde die Kreuzung kurzerhand in Entenbachplatz umbenannt.

München - Eine Eisstockbahn mitten auf der Straße? Bisher kennt man so etwas eher aus dem Biergarten. In der Au, an der Kreuzung von Entenbach- und Schlotthauerstraße aber, gibt es jetzt ein solches Angebot. Die Idee dahinter: den öffentlichen Raum auch im Winter mit einem unkommerziellen Angebot für die Menschen nutzbar zu machen.

Seit einer Woche können die Auer, oder jeder der mag, hier die Eisstöcke gleiten lassen - auf einer Kunstbahn natürlich. "Das ist ein gutes Angebot zum nachbarschaftlichen Austausch", sagt Jörg Spengler (Grüne), Chef des Bezirksausschusses Au-Haidhausen.

Bis 31. März kann noch gespielt werden

Noch bis zum 31. März ist die Bahn aufgebaut, gespielt werden darf täglich von 9 bis 20 Uhr. Eisstöcke und Daube können unkompliziert über einen QR-Code aus einer Kiste entliehen werden.

Das Ganze ist aber nicht nur temporärer Winterspaß, sondern Teil eines weit größeren Projektes, erklärt Spengler der AZ. Das Angebot gehört zu einem Projekt des MCube (Münchner Cluster für Mobilität in Metropolregionen), das über die TU München läuft und zu Innovationen für den Mobilitätswandel forscht. Auch das Mobilitätsreferat der Stadt ist involviert. Der BA Haidhausen hatte sich für die Teilnahme beworben.

Bei diesem Projekt wird das Parklizenzgebiet Untere Au im Sommer sechs Monate lang zum Reallabor werden, um ein sogenanntes autoreduziertes Quartier zu erproben. Die Eisstock-Aktion ist ein "erstes Schaufenster", eine erste Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen.

Übrigens: Die Kreuzung auf der die Eisstockbahn steht, soll, so hat es der BA bereits beschlossen, zu einem Platz umgebaut werden. "Das kann richtig schön werden", so Jörg Spengler. "Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht".